Epic Fail: компания Boston Dynamics показала самые неудачные трюки роботов (видео)

У ботов есть "дублеры", которые шлифуют и оттачивают мастерство гимнастов и паркуристов.

Недавно мы писали о том, как ловко роботы от Boston Dynamics выполняют разные трюки, — едва ли не гимнастические. Однако прежде чем им удалось идеально выполнить программу, они ошибались, шатались и падали.

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Видео с тренировок поделился блогер Кайл Хилл.

Как сообщает издание interestingengineering.com, инженеры Boston Dynamics "тренируют" не двух, а четырех роботов Atlas, два из которых используются в "демонстрационных" целях, а два других — в "экспериментальных". Сначала все трюки отрабатываются роботами-дублерами. В процессе корректируются их действия, они перепрограммируются и т.д. После того, как дублеры продемонстрировали более-менее сносный результат, роботы-актеры обучаются по доведенным до ума алгоритмам. И именно их потом снимает для своих роликов Boston Dynamics.

На видео как раз и запечатлен тренировочный процесс при участии дублеров. Без "травм" не обошлось — вмятины, царапины, потрескавшаяся краска и другие повреждения. Но, конечно, инженеры потом починили "подопытных" и перекрасили.

"Ремонтные работы при серьезных поломках отнимают много времени — до 4-х часов, поэтому "демонстрационные" роботы находятся в режиме ожидания все то время, пока их дублеры обучаются делать трюки, — пишет interestingengineering.com. — Минутное видео обычно является результатом месяцев исследований и разработок, когда команда вырабатывает новые модели поведения, а также занимается ремонтом практически ежедневно. "Постройте, сломайте, исправьте" — это мантра, которой живет команда инженеров".

Ранее мы сообщали о том, что роботы научились искусству паркура.