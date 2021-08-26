Epic Fail: компанія Boston Dynamics показала найбільш невдалі трюки роботів (відео)

У ботів є "дублери", які шліфують і відточують майстерність гімнастів і паркуристів.

Нещодавно ми писали про те, як спритно роботи від Boston Dynamics виконують різні трюки, — не гімнастичні. Однак, перш ніж їм вдалося ідеально виконати програму, вони помилялися, хиталися і падали.

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Відео з тренувань поділився блогер Кайл Хілл.

Як повідомляє видання interestingengineering.com, інженери Boston Dynamics "тренують" не двох, а чотирьох роботів Atlas, два з яких використовуються в "демонстраційних" цілях, а два інших — в "експериментальних". Спочатку всі трюки відпрацьовуються роботами-дублерами. У процесі коригуються їхні дії, вони перепрограмовуються тощо. Після того, як дублери продемонстрували більш-менш стерпний результат, роботи-актори навчаються за доведеними до розуму алгоритмами. І саме їх потім знімає для своїх роликів Boston Dynamics.

На відео якраз і зображений тренувальний процес за участю дублерів. Без "травм" не обійшлося — вм'ятини, подряпини, потріскана фарба та інші ушкодження. Але, звичайно, інженери потім полагодили "піддослідних" і перефарбували.

"Ремонтні роботи при серйозних несправностях віднімають багато часу — до 4-х годин, тому "демонстраційні" роботи перебувають у режимі очікування весь той час, поки їхні дублери навчаються робити трюки, — пише interestingengineering.com. — Хвилинне відео зазвичай є результатом місяців досліджень і розробок, коли команда виробляє нові моделі поведінки, а також займається ремонтом практично щодня. "Побудуйте, зламайте, виправте" — це мантра, якою живе команда інженерів".

Раніше ми повідомляли про те, що роботи навчилися мистецтва паркуру.