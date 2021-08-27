В США начинается суд над основательницей Theranos Элизабет Холмс. Ей грозит 20 лет тюрьмы

Предпринимательницу, разоблаченную журналистами The Wall Street Journal, обвиняют в мошенничестве. Разработанная ею технология обещала точный и быстрый способ анализа крови, но на деле все обернулось большим провалом.

В конце августа 2021 года должен начаться судебный процесс по делу основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, которая обвиняется в мошенничестве и которой грозит до 20 лет тюрьмы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как пишет Bloomberg, защита готова испробовать разные неординарные варианты ради спасения Холмс.

Процесс переносился четыре раза, начиная с июля 2020 года. Причиной становились такие вещи, как коронавирус и беременность Холмс. Теперь же первые выступления обвинения и защиты запланированы на 8 сентября, а к тому моменту суд должен набрать присяжных.

В 2014 году Элизабет Холмс была самой молодой женщиной, чье состояние превышало миллиард долларов, а ее компания Theranos, которая обещала революционный способ анализа крови, имея всего несколько ее капель, стоила 9 миллиардов долларов. Холмс удалось привлечь сотни миллионов долларов инвестиций.

Спустя некоторое время начали выходить статьи в газете The Wall Street Journal. Журналисты выяснили, что у компании нет реальной технологии, а инвесторы вкладывали деньги в пустышку. Расследователи доказали, что результаты анализов крови в Theranos подделывались и что они отличались от эталонных на 21-146%.

В 2018 году Элизабет Холмс и операционному директору компании Рамешу Балвани предъявили обвинения в мошенничестве, им грозило лишение свободы сроком до 20 лет. Они оба отрицают все обвинения и заплатили залог по 500 тысяч долларов каждый, чтобы выйти на свободу.

Издание пишет, что защита для сохранения свободы Холмс может заявить о чистоте намерений бизнесвумен, попробовать заключить досудебное соглашение или пойти по иному пути — доказать не полную вменяемость Холмс. Еще одним вариантом, как пишут журналисты, является сделка против операционного директора Theranos Рамеша Балвани, у которого суд назначен на начало 2022 года, но это не гарантирует Холмс спасение от тюремного срока.

Возможно также то, что защита выберет стратегию молчания, надеясь, что присяжные не сочтут выводы обвинения достаточными. Это приведет к ситуации "подвешенного жюри", когда без вердикта обвиняемый выпускается. Тогда к процессу привлекают новый состав присяжных, и если они тоже не придут к единому выводу, то дело прекращается.

Вариант с неполной вменяемостью Холмс предусматривает заявление защиты о том, что Холмс не могла планировать мошенничества из-за травмы в личных отношениях.

В целом же юристы сходятся во мнении, что стороне защиты Холмс будет проблематично добиться благоприятного исхода.

Как сообщалось ранее, из Нигерии пытался вымогать деньги у крупных компаний, но нарвался на киберспециалистов, которые разоблачили его при помощи мессенджера Telegram. Преступник был намерен взломать серверы различных фирм чужими руками, а затем осуществлять шантаж ради получения денег. Их он собирался вложить в свой стартап.

Напомним также, что хакеры воровали личные данные пользователь при помощи мессенджера Discord. Во втором квартале 2021 года Sophos обнаружила в программе почти в два раза больше угроз, чем в минувший год.