У США починається суд над засновницею Theranos Елізабет Голмс. Їй загрожує 20 років в'язниці

Підприємницю, викриту журналістами The Wall Street Journal, звинувачують у шахрайстві. Розроблена нею технологія обіцяла точний і швидкий спосіб аналізу крові, але на ділі все обернулося провалом.

В кінці серпня 2021 року має розпочатися судовий процес у справі засновниці компанії Theranos Елізабет Голмс, яку звинувачують у шахрайстві і якій загрожує до 20 років в'язниці.

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Як пише Bloomberg, захист готовий випробувати різні неординарні варіанти заради порятунку Голмс.

Процес переносився чотири рази, починаючи з липня 2020 року. Причиною ставали такі речі, як коронавірус і вагітність Голмс. Тепер же перші виступи звинувачення і захисту заплановані на 8 вересня, а до того моменту суд повинен набрати присяжних.

У 2014 році Елізабет Голмс була наймолодшою жінкою, чий статок перевищував мільярд доларів, а її компанія Theranos, яка обіцяла революційний спосіб аналізу крові, маючи всього кілька її крапель, коштувала 9 мільярдів доларів. Голмс вдалося залучити сотні мільйонів доларів інвестицій.

Через деякий час почали виходити статті в газеті The Wall Street Journal. Журналісти з'ясували, що в компанії немає реальної технології, а інвестори вкладали гроші в пустушку. Розслідувачі довели, що результати аналізів крові в Theranos підробляли і що вони відрізнялися від еталонних на 21-146%.

У 2018 році Елізабет Голмс і операційного директора компанії Рамеша Балвані звинуватили в шахрайстві, їм загрожувало позбавлення волі на строк до 20 років. Вони обидва заперечують всі звинувачення і заплатили заставу по 500 тисяч доларів кожен, щоб вийти на свободу.

Видання пише, що захист для збереження свободи Голмс може заявити про чистоту намірів бізнесвумен, спробувати укласти досудову угоду або піти іншим шляхом — довести не повну осудність Голмс. Ще одним варіантом, як пишуть журналісти, є угода проти операційного директора Theranos Рамеша Балвані, у якого суд призначений на початок 2022 року, але це не гарантує Голмс порятунок від тюремного терміну.

Можливо також те, що захист вибере стратегію мовчання, сподіваючись, що присяжні не вважатимуть висновки звинувачення достатніми. Це призведе до ситуації "підвішеного журі", коли без вердикту обвинувачений випускається. Тоді до процесу залучають новий склад присяжних, і якщо вони теж не прийдуть до єдиного висновку, то справа припиняється.

Варіант із неповною осудністю Голмс передбачає заяву захисту про те, що Голмс не могла планувати шахрайства через травму в особистих стосунках.

У цілому ж юристи сходяться на думці, що стороні захисту Голмс буде проблематично добитися сприятливого результату.

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