Питательный кубик на обед: Интернет взорвал стартап по производству "модульной еды" (видео)

Потребители смогут есть привычные блюда из обычных ингредиентов и в нормальных количествах, но в квадратной форме.

Стартап SquarEat из США вызвал ажиотаж в сети, предлагая всем людям переходить на "модульную еду" в кубиках. Об этом пишет издание Vice.

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Компания из Майами выпустила рекламный видеоролик, который стал вирусным в YouTube и Twitter. По словам разработчиков, потребителям стоит отказаться от доставки обычной еды в пользу их 50-граммовых кубиков, которые больше похожи на "протеиновые" батончики, нежели на традиционные блюда. Впрочем, судя по видео, их можно удобно разрезать ножом, накалывать на вилку, либо же брать руками за уголок.

Концепция SquarEat напоминает стартап Soylent, который также пытается изменить устоявшийся подход к питанию. В то же время, кубики SquarEat содержат не питательные суспензии, а обычную еду, просто в квадратной форме. На сайте указаны порции из курицы, говядины, риса, лесного ореха, сладкого картофеля, шоколада, различных видов рыбы. Компания предлагает несколько питательных планов: 5, 10, 15 и 20 блюд в неделю. Наборы доставляются в маленьких и больших коробках по 4 и 6 кубиков соответственно, состав также можно выбирать. Стоимость начинается от $7 за набор из 5 блюд в неделю.

[ + – ] Квадратные блюда от SquarEat Фото: Скриншот

"SquarEat не является альтернативой еде, поскольку наши квадраты сделаны из 100% натуральных ингредиентов, и они не заменяют еду (например, наш куриный квадрат на самом деле представляет собой курицу с добавлением натуральных специй, то есть настоящую еду). Разница только в способах приготовления и внешнем виде. Мы сохраняем все лучшие качества обычных продуктов питания и добавляем новые благодаря нашему процессу: более длительный срок хранения, лучшее сохранение питательных веществ и большее удобство", — объяснила в ролике директор по маркетингу Мария Лаура Вакафлорес.

Согласно пресс-релизу, SquarEat уже собрала более $100 тыс. на крауд-фаундинговой платформе Wefunder и надеется привлечь $700 тыс. Стартап надеется "произвести революцию" в планировании питания с помощью своей новой концепции. По словам представителей компании, главное преимущество заключаются в том, что "нет ни покупок, ни готовки, ни уборки, ни стресса, ни нездоровой пищи". Пока они доставляют квадратные блюда только клиентам из Майами, штат Флорида.

Они подчеркивают, что другие планы питания страдают от большого количества проблем по объективным причинам. К примеру, традиционные методы приготовления и сервировки часто придают пище неприятный запах, отнимают много времени и иногда оказывают пагубное воздействие на питательные вещества. В частности, повара могут использовать ингредиенты, которые уже заранее были кем-то обработаны, и не могут полностью ручаться за их качество. Проблемы заключаются также в хранении продуктов и упаковке, занимающей много места.

SquarEat считает, что может в корне изменить процесс при помощи современных технологий приготовления, которые обеспечивают массовое производство, разнообразие рецептов, отсутствие добавок, необычную подачу и доставку всего за неделю.

SquarEat также предлагает давать клиентам советы по питанию при помощи специального алгоритма. Различные модели подписки предлагают определенные комбинации вкусов и питательных веществ в зависимости от предпочтений потребителя. Некоторые из них основаны исключительно на завтраке, другие описаны как "спортивные" или "премиальные". В будущем компания планирует продавать свои "квадратики" прямо в спортзалах, офисах университетах и супермаркетах, а также через сервисы доставки еды.

Многие пользователи Twitter раскритиковали концепцию SquarEat и сочли квадратную еду абсурдной затеей. Впрочем, уже нашлись те, кому "модульная" еда пришлась по душе.

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