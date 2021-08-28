Поживний кубик на обід: Інтернет підірвав стартап з виробництва "модульної їжі" (відео)

Споживачі зможуть їсти звичні страви зі звичайних інгредієнтів в нормальних кількостях, але квадратної форми.

Стартап SquarEat з США викликав ажіотаж в мережі, пропонуючи всім людям переходити на "модульну їжу" в кубиках. Про це пише видання Vice.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Компанія з Майамі випустила рекламний відеоролик, який став вірусним в YouTube і Twitter. За словами розробників, споживачам варто відмовитися від доставки звичайної їжі на користь їх 50-грамових кубиків, які більше схожі на "протеїнові" батончики, ніж на традиційні страви. Втім, судячи з відео, їх можна зручно розрізати ножем, наколювати на виделку, або ж брати руками за куточок.

Концепція SquarEat нагадує стартап Soylent, який також намагається змінити усталений підхід до харчування. У той же час, кубики SquarEat містять не поживні суспензії, а звичайну їжу, просто в квадратній формі. На сайті вказані порції з курки, яловичини, рису, лісового горіха, солодкої картоплі, шоколаду, різних видів риби. Компанія пропонує кілька поживних планів: 5, 10, 15 і 20 страв на тиждень. Набори доставляються в маленьких і великих коробках по 4 і 6 кубиків відповідно, склад також можна вибирати. Вартість починається від $7 за набір з 5 страв на тиждень.

[ + – ] Квадратні страви від SquarEat Фото: Скриншот

"SquarEat не є альтернативою їжею, оскільки наші квадрати зроблені зі 100% натуральних інгредієнтів, і вони не замінюють їжу (наприклад, наш курячий квадрат насправді являє собою курку з додаванням натуральних спецій, тобто справжню їжу). Різниця тільки в способах приготування і зовнішнєму вигляді. Ми зберігаємо всі кращі якості звичайних продуктів харчування і додаємо нові завдяки нашому процесу: більш тривалий термін зберігання, краще збереження поживних речовин і більшу зручність", — пояснила в ролику директор з маркетингу Марія Лаура Вакафлорес.

Згідно прес-релізу, SquarEat вже зібрала понад $100 тис. На крауд-фаундінговой платформі Wefunder і сподівається залучити $700 тис. Стартап сподівається "зробити революцію" в плануванні харчування за допомогою своєї нової концепції. За словами представників компанії, головна перевага полягають у тому, що "немає ні покупок, ні приготування, ні прибирання, ні стресу, ні нездорової їжі". Поки вони доставляють квадратні страви тільки клієнтам з Майамі, штат Флорида.

Вони підкреслюють, що інші плани харчування страждають від великої кількості проблем з об'єктивних причин. Наприклад, традиційні методи приготування і сервірування часто надають їжі неприємний запах, забирають багато часу і іноді надають згубний вплив на поживні речовини. Зокрема, кухарі можуть використовувати інгредієнти, які вже заздалегідь були кимось оброблені, і не можуть повністю ручатися за їх якість. Проблеми полягають також в зберіганні продуктів і упаковці, що займає багато місця.

SquarEat вважає, що може докорінно змінити процес за допомогою сучасних технологій приготування, які забезпечують масове виробництво, різноманітність рецептів, відсутність добавок, незвичайну подачу і доставку всього за тиждень.

SquarEat також пропонує давати клієнтам поради по харчуванню за допомогою спеціального алгоритму. Різні моделі підписки пропонують певні комбінації смаків і поживних речовин в залежності від уподобань споживача. Деякі з них засновані виключно на сніданку, інші описані як "спортивні" або "преміальні". У майбутньому компанія планує продавати свої "квадратики" прямо в спортзалах, офісах університетах і супермаркетах, а також через сервіси доставки їжі.

Багато користувачів Twitter розкритикували концепцію SquarEat і визнали квадратну їжу абсурдною ідеєю. Втім, вже знайшлися ті, кому "модульна" їжа припала до душі.

Раніше писали, що в Японії вчені вперше в світі надрукували мармурову яловичину на 3D-принтері. Вони використовували два типи стовбурових клітин, щоб відтворити структуру м'яса корів вагю.