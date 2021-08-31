Новый вид заработка в Интернете: стартап платит людям за создание deepfake-клонов (видео)

Компания Hour One "сканирует" людей, а потом их диджитал-копии используются в качестве персонажей разных видеороликов.

23-летняя студентка из Израиля поделилась своей историей о том, как продала свою внешность компании Hour One, использующей технологию Deepfake для создания видеоперсонажей.

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Об этом сообщает technologyreview.com.

Израильский стартап занимается тем, что создает цифровых клонов при помощи алгоритмов ИИ и Deepfake. Многие подобные компании нанимают для этого профессиональных актеров, моделей, ведущих. Однако в случае с Hour One никаких навыков от "прототипов" не требуется. "Вам просто нужно быть готовым передать права на использование вашего лица", — пишет издание.

Израильтянка по имени Лири учится в университете и подрабатывает официанткой. Однажды она увидела объявление о наборе прототипов для создания цифровых персонажей, и решила поучаствовать в проекте, тем более, что за это заплатили. Однако девушка говорит, что понятия не имеет, чем занимаются ее цифровые клоны.

"Я удивлюсь, если узнаю, что мое лицо будет использовано в видеороликах или рекламе разных компаний", — говорит она.

Hour One создает пул так называемых "персонажей". Согласно заявлению представителя компании, на сегодняшний день у них в базе около 100 диджитал-клонов, и каждую неделю их количество растет.

"Люди выстраиваются в очередь, чтобы стать прототипами цифровых персонажей", — говорит Натали Монбиот, директор по стратегии развития компании.

Кто угодно может подать заявку, чтобы стать персонажем. Как и модельное агентство, Hour One фильтрует кандидатов, отбирая тех, кто больше подходит. По словам Монбиот, компания стремится создать широкий "спектр" персонажей, поэтому нужны люди разного возраста, пола, национальности. "В настоящее время около 80% созданных персонажей — это люди младше 50 лет, 70% — женщины и 25% — белые", — пишет СМИ.

Чтобы создать персонажа, Hour One использует 4K-камеры для съемки того, как человек разговаривает и меняет выражение лица. Больше участник ничего не делает. Затем полученные данные обрабатывает AI-программа, аналогично технологии дипфейк. Благодаря этому компания может создавать бесконечное количество видеозаписей, на которых один и тот же человек произносит любые тексты на любом языке.

Клиенты Hour One платят компании за использование цифровых персонажей в рекламных или коммерческих видео. Они выбирают лицо, загружают необходимый текст, и получают видео, где человек произносит, что нужно. Для озвучки используется ПО для преобразования текста в речь и генерации синтетических голосов, которые синхронизируются с движениями губ и выражениями лиц персонажей.

"Стартап также предлагает услугу премиум-класса, при которой звук записывается профессиональными актерами озвучивания. Эти голоса тоже соответствуют мимике персонажа на видео", — пишет медиа.

Компания имеет более 40 клиентов, среди которых есть фирмы, занимающиеся недвижимостью, электронной коммерцией, телемедициной и развлечениями. Одним из основных клиентов является Berlitz — международная языковая школа, предлагающая видеокурсы для изучения иностранных языков под руководством преподавателей. По словам Монбиот, компания теперь не тратит десятки часов на запись и монтаж видео, ведь Hour One может сделать ролик в считанные минуты.

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