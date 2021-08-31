Новий вид заробітку в Інтернеті: стартап платить людям за створення deepfake-клонів (відео)

Компанія Hour One "сканує" людей, а потім їхні діджитал-копії використовуються як персонажі різних відеороликів.

23-річна студентка з Ізраїлю поділилася своєю історією про те, як продала свою зовнішність компанії Hour One, що використовує технологію Deepfake для створення відеоперсонажів.

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Про це повідомляє technologyreview.com.

Ізраїльський стартап займається тим, що створює цифрових клонів за допомогою алгоритмів ШІ та Deepfake. Багато подібних компаній наймають для цього професійних акторів, моделей, ведучих. Однак у випадку з Hour One ніяких навичок від "прототипів" не потрібно. "Вам просто потрібно бути готовим передати права на використання вашого обличчя", — пише видання.

Ізраїльтянка на ім'я Лірі вчиться в університеті і підробляє офіціанткою. Одного разу вона побачила оголошення про набір прототипів для створення цифрових персонажів, і вирішила взяти участь в проекті, тим більше, що за це заплатили. Однак дівчина каже, що поняття не має, чим займаються її цифрові клони.

"Я здивуюся, якщо дізнаюся, що моє обличчя буде використано у відеороликах або рекламі різних компаній", — говорить вона.

Hour One створює пул так званих "персонажів". Згідно з заявою представника компанії, сьогодні у них в базі близько 100 діджитал-клонів, і щотижня їхня кількість зростає.

"Люди шикуються в чергу, щоб стати прототипами цифрових персонажів", — говорить Наталі Монбіот, директорка зі стратегії розвитку компанії.

Хто завгодно може подати заявку, щоб стати персонажем. Як і модельне агентство, Hour One фільтрує кандидатів, відбираючи тих, хто більше підходить. За словами Монбіот, компанія прагне створити широкий "спектр" персонажів, тому потрібні люди різного віку, статі, національності. "Наразі близько 80% створених персонажів — це люди молодші 50 років, 70% — жінки і 25% — білі", — пише ЗМІ.

Щоб створити персонажа, Hour One використовує 4K-камери для зйомки того, як людина розмовляє і змінює вираз обличчя. Більше учасник нічого не робить. Потім отримані дані обробляє AI-програма, аналогічна до технології діпфейк. Завдяки цьому компанія може створювати нескінченну кількість відеозаписів, на яких одна й та ж людина вимовляє будь-які тексти будь-якою мовою.

Клієнти Hour One платять компанії за використання цифрових персонажів у рекламних або комерційних відео. Вони вибирають особу, завантажують необхідний текст, і отримують відео, де людина вимовляє, що потрібно. Для озвучення використовується ПЗ для перетворення тексту в мову і генерації синтетичних голосів, які синхронізуються з рухами губ і виразами облич персонажів.

"Стартап також пропонує послугу преміум-класу, при якій звук записується професійними акторами озвучування. Ці голоси теж відповідають міміці персонажа на відео", — пише медіа.

Компанія має понад 40 клієнтів, серед яких є фірми, які займаються нерухомістю, електронною комерцією, телемедициною і розвагами. Одним з основних клієнтів є Berlitz — міжнародна мовна школа, яка пропонує відеокурси для вивчення іноземних мов під керівництвом викладачів. За словами Монбіот, компанія тепер не витрачає десятки годин на запис і монтаж відео, адже Hour One може зробити ролик за лічені хвилини.

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