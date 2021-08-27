Як дві краплі води. Японці сканують знаменитостей для створення цифрових двійників (відео)

Нова технологія дозволить моделям і акторам брати участь в зйомках навіть під час жорсткого карантину.

Японський стартап CyberHuman Productions сканує знаменитостей для того, щоб створити їхніх діджитал-двійників.

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Про це пише видання Japan Today.

CyberHuman Productions створює цифровий контент, у тому числі тривимірну комп'ютерну графіку (3DCG). Напередодні компанія оголосила, що прийняла замовлення від агентства CyberAgent, яке влаштовує кастинги для віртуальних копій відомих людей. У межах проекту Digital Twin Label агентство і стартап планують до 2023 року створити 500 двійників знаменитостей, які зможуть офіційно працювати від імені зірок у віртуальному середовищі.

Фахівці копіюють зовнішність людини за допомогою технології 3D-сканування високої чіткості, записують його рухи і голос, а штучний інтелект обробляє зображення й аудіозаписи. На основі цих фізіологічних даних створюється високоякісна цифрова копія, аж до синхронізації губ. CyberHuman Productions і Digital Twin Label домагаються, щоб віртуальних клонів почали широко використовувати в цифровому просторі, а явище стало звичним як для творців контенту, так і для споживачів.

Японська модель Ай Томінага стала першою зіркою, яка отримала свого "цифрового близнюка". Її цифровий двійник був створений з використанням даних 3DCG не тільки її обличчя, але і всього її тіла, що дозволить брати участь у зйомках або віртуальних показах мод. Тепер Ай Томінага може просувати свої таланти в Metaverse.

У зв'язку з пандемією людям по всьому світу доводиться скорочувати фізичні контакти, в тому числі пов'язані з роботою. Карантинні обмеження створюють великі труднощі для індустрії розваг, наприклад, акторам доводиться пропускати зйомки через хворобу або як превентивний захід, якщо хтось із колег захворів. Багато артистів перейшли на віртуальні платформи, таких як Metaverse, яка використовує технологію "цифрового мистецтва NFT".

Раніше писали, як Nvidia клонувала гендиректора Дженсена Хуанга і його кухню. Ніхто так і не здогадався, що на конференції Omniverse виступив не глава компанії, а його реалістична копія. Тривимірне зображення вдалося анімувати за допомогою набору дзеркал, фотоапаратів і системи штучного інтелекту.

Фокус писав, як віртуальні особистості допомагають пережити розлуку з померлими. Наприклад, програмісти з Південної Кореї відтворили у віртуальній реальності маленьку дівчинку, яка померла багато років тому.

Розповідали також, як Джошуа Барбо з Канади відтворив загиблу наречену за допомогою штучного інтелекту. "Розумний" чатбот на основі нейромережі GPT-3 три місяці "спілкувався" з ним і допоміг впоратися з горем.