Цифрове життя після смерті. Як віртуальні особистості допомагають пережити розлуку з померлими

Про перші спроби відтворити спілкування з померлим стало відомо років п'ять тому. І якщо тоді розробкою технологій, які допомагають пережити догляд улюблених людей, займалися дрібні стартапи, то у 2020-му про розвиток такого серйозного сервісного напрямку задумалися інтернет-корпорації.

Багато людей називають сюжети серіалу "Чорне дзеркало" пророчими: ми все більше залежимо від рейтингів, що виставляються нам у соцмережах, компанії на кшталт Facebook усерйоз зайняті розробкою шолома, що зчитує думки, а південнокорейські айтішники відтворили VR-особистість маленької дівчинки, яка померла кілька років тому, щоб її сім'я змогла з нею поспілкуватися. Одна з серій "Чорного дзеркала" присвячена якраз проблеми цифрового життя після смерті, коли героїня замовила ШІ-робота, повністю копіює її загиблого коханого.

Нічого доброго з цього не вийшло, однак така ідея сильна і давно лежить на поверхні.

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Соціолог Карл Еман з Оксфордського інституту інтернету, що займається проблемою цифрового "вічного життя", підрахував, що протягом 30 років помруть 3 млрд осіб, залишивши після себе сторінки в соціальних мережах, публікації в онлайн-медіа, канали на YouTube, пабліки у TikTok і т.д. Він упевнений, що технологічні компанії знайдуть спосіб заробити на цьому. Тому, вважає він, BigTech запропонує щось на зразок бюро ритуальних digital-послуг, де алгоритми ШІ імітуватимуть покійних або просто стягуватиметься плата з родичів уже покійних людей за зберігання їх цифрової спадщини.

Гра в імітацію від Microsoft

В кінці минулого року софтверний гігант ошелешив новиною про те, що отримав патент на розробку чат-бота, який зможе імітувати спілкування з будь-якою людиною. Передбачалося, що алгоритми штучного інтелекту, застосувавши машинне навчання, будуть вести себе і розмовляти, як певні особистості, використовуючи інформацію з їх акаунтів. Розробники помітили, що таким чином можна буде відтворювати не тільки якусь недосяжну для фанатів знаменитість, але навіть просту людину, що пішла на той світ.

"Digital-двійник відповідатиме різним суб'єктам копіювання, неважливо, з минулого вони або сьогодення. Так, штучний інтелект зможе імітувати друга, родича, знаменитість, вигаданого персонажа або історичну особистість", — вказується в патенті.

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Після ряду публікацій на компанію посипався шквал критики. Зокрема, користувачі писали, що задум виглядає моторошно і повторює серію з "Чорного дзеркала", в якій, як ми пам'ятаємо, хепі-енду не сталося. На початку 2021 року генеральний менеджер програм штучного інтелекту в Microsoft Тім О'Брайен написав у своєму Twitter, що поки ідея залишається на рівні патенту і найближчим часом реалізована не буде. Також він погодився, що сама думка про те, що можна буде поспілкуватися з померлою людиною, звучить моторошно.

Але скептики не впевнені, що Microsoft піклується про етику. Швидше компанія побоюється, що "загробного" чат-бота спіткає доля невдалих проектів Microsoft — Tay і Zo. Ці чат-боти були розроблені таким чином, що людина, яка спілкувалася з ними, виступала у ролі "вчителя". Після спілкування з людьми миролюбний Tay почав різко висловлюватися в бік феміністок і підтримувати ідеї Адольфа Гітлера. Зрозуміло, що користувачі навчили Tay хамити і радикальничати забави заради (для цього їм знадобилося 24 години), але в підсумку бота довелося відключити.

Спробою номер два став Zo, алгоритми якого обходили гострі теми типу політики, релігії, прав людини. Але і це не врятувало бота — він, як і Tay, піддався негативному впливу, за що був відключений.

У патентній документації нового чат-бота Microsoft також зазначено, що користувачі матимуть можливість навчати його. Навіщо компанія це заявила, незрозуміло, адже дві попередні розробки провалилися саме через таку функції.

За образом і подобою

Сьогодні у світі існують кілька стартапів, що пропонують людям створити власного digital-двійника. Наприклад, ви можете замовити такого на сайті компанії Eter9. Її розробники створили соцмережу на базі ШІ, яка постійно навчається у користувачів і поступово створює для них віртуальних двійників. За задумом, цифрова копія зможе "жити" після смерті користувача і навіть діяти від його імені.

Проект Replika.ai пропонує користувачам віртуального друга, який завжди поруч і готовий підтримати і в горі, і в радості. З'явився бот внаслідок сумних подій: журналістка Євгенія Куйда втратила близьку їй людину, але все ж знайшла спосіб продовжити з нею спілкування. Вона звернулася до програмістів за допомогою, і ті завантажили в нейромережу фото, відео, повідомлення та інші файли, пов'язані з людиною. Таким чином Євгенія змогла пережити її відхід. Після вирішили розвинути проект, щоб допомогти людям долати скорботу, самотність, депресію. Зайшовши на сайт, ви отримаєте пропозицію створити власну "репліку" і в результаті знайти віртуального друга/подругу.

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Чотири роки тому програміст Джеймс Влахос створив Dadbot для себе і сім'ї, коли його батькові поставили важкий діагноз. Поки голова сім'ї був живий, він сам навчав бота жартувати і розповідати анекдоти у своєму стилі. Коли батька не стало, Джеймс зважився на створення серйознішого голосового сервісу, який отримав назву Here After. Працює він за таким принципом: користувач дає розгорнуте інтерв'ю про своє життя, ШІ розділяє розповідь тематично, в підсумку родичі користувача зможуть поговорити з ним через смарт-колонку, коли той піде з життя.

У майбутньому цифрові копії простіше буде створити не за рахунок збору даних в соцмережах, а завдяки збору даних безпосередньо з мозку за допомогою нейроінтерфейсу. Над такою технологією працює Neuralink — стартап Ілона Маска.

Посмертний акаунт

У Facebook вже все продумали: в налаштуваннях облікового запису ви можете вказати, що потрібно з ним зробити, коли вас "не стане" (слова "смерть" або "померти" сервіс не використовує).

Отже, якщо ви хочете, щоб акаунт вилучили, то ваші близькі повинні будуть зв'язатися з адміністрацією соцмережі та повідомити її про вашу смерть, відправивши копію свідоцтва про смерть або інший документ (заповіт, некролог, меморіальну табличку), після чого вашу сторінку видалять.

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Якщо в налаштуваннях ви вкажете пункт "вибрати зберігача акаунта", ваша персональна сторінка отримає пам'ятний статус, а користувач, якого ви призначите зберігачем, зможе постити спогади з вашої сторінки.

Twitter теж має подібний функціонал і дозволяє близьким попросити відключити обліковий запис. Акаунт в Instagram можна видалити або теж отримати пам'ятний статус. Gmail дозволяє призначити "менеджера неактивного облікового запису". Також можна дозволити родині користуватися вашим акаунтом після смерті.

Вічне кібержиття

Минулого року південнокорейський телеканал MBC показав документальний фільм про можливості VR-технологій. Однак сюжет багатьох шокував, а фрагмент передачі, викладений на YouTube, став вірусним. ЗМІ і соцмережі дискутували про те, наскільки етичним було "робити таке".

Сюжет будувався на тому, що команда розробників створила віртуальну копію дівчинки на ім'я Найон, яка пішла з життя у 2016 році, а після відбулася зустріч Найон з сім'єю. Сказати, що фільм вийшов зворушливим і сентиментальним — це не сказати нічого. Мама дівчинки, Чан Цзи-Сун, надівши спеціальну гарнітуру і рукавички, змогла не тільки побачити доньку, а й доторкнутися до неї. Решта членів родини — батько і троє дітей — спостерігали за тим, що відбувається з боку, теж надівши VR-окуляри. Зустріч матері і дочки відбулася у віртуальному парку, схожому на той, де дуже любила гуляти Найон. Після спілкування з віртуальним двійником дитини Чан Цзи-Сун зізналася, що, хоча "копія" не надто схожа на її реальну дочка, їй все одно було приємно хоч на мить відчути, побачити і почути її.

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Думки глядачів цього фільму розділилися: хтось співчував родині, хтось сумнівався в необхідності віртуального спілкування, яке може викликати залежність, деякі засуджували програмістів і телевізійників за спекулювання почуттями.

"Ця тема мало вивчена, і для мене вона теж в новинку, так що відповісти однозначно на питання про те, чи етично створювати такі сервіси і чи не заподіють вони шкоди користувачам, я не можу. Комусь така підтримка підійде, комусь — ні. Когось це дратуватиме, а для кого-то стане опорою. Однак можу запевнити у тому, що серйозний розлад психіки внаслідок спілкування з віртуальним двійником пішов людини отримати не можна, тому що серйозні розлади припускають наявність різного роду передумов", — коментує Фокусу психолог Марія Фабрічева.

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Цю затію критикують не тільки через неетичність, а й через дорожнечу, адже, щоб створити VR-копію, потрібно чимало грошей і часу. Наприклад, творці VR-Найон витратили на розробку вісім місяців, залучивши велику команду фахівців, дитину-актора, застосувавши технологію Motion Capture. Експерти оцінюють південнокорейський проект у $20-30 тис. Але на відтворення ідеально схожого двійника знадобиться близько $ 2млн.