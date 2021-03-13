Цифровая жизнь после смерти. Как виртуальные личности помогают пережить разлуку с умершими

О первых попытках воссоздать общение с умершим стало известно лет пять назад. И если тогда разработкой технологий, помогающих пережить уход любимых людей, занимались мелкие стартапы, то в ­2020-м о развитии столь серьезного сервисного направления задумались интернет-корпорации.

Многие люди называют сюжеты сериала "Черное зеркало" пророческими: мы все больше зависим от рейтингов, выставляемых нам в соцсетях, компании вроде Facebook всерьез заняты разработкой шлема, считывающего мысли, а южнокорейские айтишники воссоздали VR-личность маленькой девочки, умершей несколько лет назад, чтобы ее семья смогла с ней пообщаться. Одна из серий "Черного зеркала" посвящена как раз проблеме цифровой жизни после смерти, когда героиня заказала ИИ-робота, полностью копирующего ее погибшего молодого человека.

Ничего хорошего из этого не вышло, однако данная идея сильна и давно лежит на поверхности.

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Социолог Карл Еман из Оксфордского института интернета, занимающийся проблемой цифровой "вечной жизни", подсчитал, что в течение 30 лет умрут 3 млрд человек, оставив после себя странички в социальных сетях, публикации в онлайн-медиа, каналы на YouTube, паблики в TikTok и пр. Он уверен, что технологические компании найдут способ заработать на этом. Потому, полагает он, BigTech предложит что-то вроде бюро ритуальных digital-услуг, где алгоритмы ИИ будут имитировать усопших или просто будет взиматься плата с родственников уже покойных людей за хранение их цифрового наследия.

Игра в имитацию от Microsoft

В конце прошлого года софтверный гигант ошарашил новостью о том, что получил патент на разработку чат-бота, который сможет имитировать общение с любым человеком. Предполагалось, что алгоритмы искусственного интеллекта, применив машинное обучение, будут вести себя и разговаривать, как определенные личности, используя информацию из их аккаунтов. Разработчики заметили, что таким образом можно будет воссоздавать не только какую-нибудь недосягаемую для фанатов знаменитость, но даже ушедшего в мир иной простого человека.

"Digital-двойник будет соответствовать разным субъектам копирования, неважно, из прошлого они или настоящего. Так, искусственный интеллект сможет имитировать друга, родственника, знаменитость, вымышленного персонажа или историческую личность", — указывается в патенте.

Facebook, Twitter, Instagram, Gmail имеют функцию, благодаря которой об аккаунтах умерших людей будут заботиться близкие

После ряда публикаций на компанию посыпался шквал критики. В частности, пользователи писали, что затея выглядит жутко и повторяет серию из "Черного зеркала", в которой, как мы помним, хеппи-энда не случилось. В начале 2021 года генеральный менеджер программ искусственного интеллекта в Microsoft Тим О’Брайен написал в своем Twitter, что пока идея остается на уровне патента и в ближайшее время реализована не будет. Также он согласился, что сама мысль о том, что можно будет пообщаться с умершим человеком, звучит пугающе.

Но скептики не уверены, что Microsoft заботится об этике. Скорее компания опасается, что "загробного" чат-бота постигнет участь неудавшихся проектов Microsoft — Tay и Zo. Эти чат-боты были разработаны таким образом, что человек, который общался с ними, выступал в роли "учителя". После общения с людьми миролюбивый Tay начал резко высказываться в сторону феминисток и поддерживать идеи Адольфа Гитлера. Понятно, что юзеры обучили Tay хамить и радикальничать забавы ради (для этого им понадобилось 24 часа), но в итоге бота пришлось отключить.

Попыткой номер два стал Zo, алгоритмы которого обходили острые темы типа политики, религии, прав человека. Но и это не спасло бота — он, как и Tay, подвергся негативному влиянию, за что был отключен.

В патентной документации нового чат-бота Microsoft также указано, что пользователи будут иметь возможность обучать его. Зачем компания это заявила, непонятно, ведь две предыдущие разработки провалились именно из-за такой функции.

По образу и подобию

Сегодня в мире существуют несколько стартапов, предлагающих людям создать собственного digital-двойника. К примеру, вы можете заказать такого на сайте компании Eter9. Ее разработчики создали соцсеть на базе ИИ, которая постоянно обучается у пользователей и постепенно создает для них виртуальных двойников. По задумке, цифровая копия сможет "жить" после смерти пользователя и даже действовать от его имени.

Проект Replika.ai предлагает пользователям виртуального друга, который всегда рядом и готов поддержать и в горе, и в радости. Появился бот вследствие печальных событий: журналистка Евгения Куйда потеряла близкого ей человека, но все же нашла способ продолжить с ним общение. Она обратилась к программистам за помощью, и те загрузили в нейросеть фото, видео, сообщения и другие файлы, связанные с молодым человеком. Таким образом Евгения смогла пережить его уход. После решили развить проект, чтобы помочь людям преодолевать скорбь, одиночество, депрессию. Зайдя на сайт, вы получите предложение создать собственную "реплику" и в результате обрести виртуального друга/подругу.

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Четыре года назад программист Джеймс Влахос создал Dadbot для себя и семьи, когда его отцу поставили тяжелый диагноз. Пока глава семьи был жив, он сам обучал бота шутить и травить анекдоты в своем стиле. Когда отца не стало, Джеймс решился на создание более серьезного голосового сервиса, который получил название Here After. Работает он по следующему принципу: пользователь дает развернутое интервью о своей жизни, ИИ разделяет рассказ тематически, в итоге родственники пользователя смогут поболтать с ним через смарт-колонку, когда тот уйдет из жизни.

В будущем цифровые копии проще будет создать не за счет сбора данных в соцсетях, а благодаря сбору данных напрямую из мозга при помощи нейроинтерфейса. Над такой технологией работает Neuralink — стартап Илона Маска.

Посмертный аккаунт

В Facebook уже все продумали: в настройках аккаунта вы можете указать, что нужно с ним сделать, когда вас "не станет" (слова "смерть" или "умереть" сервис не использует).

Итак, если вы хотите, чтобы аккаунт был удален, то ваши близкие должны будут связаться с администрацией соцсети и уведомить ее о вашей кончине, отправив копию свидетельства о смерти или другой документ (завещание, некролог, мемориальную табличку), после чего вашу страницу удалят.

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Если в настройках вы укажете пункт "выбрать хранителя аккаунта", ваша персональная страница получит памятный статус, а пользователь, которого вы назначите хранителем, сможет постить воспоминания с вашей страницы.

Twitter тоже располагает подобным функционалом и позволяет близким попросить отключить учетную запись. Аккаунт в Instagram можно удалить или тоже получить памятный статус. Gmail позволяет назначить "менеджера неактивного аккаунта". Также можно разрешить семье пользоваться вашим аккаунтом после смерти.

Вечная кибержизнь

В прошлом году южнокорейский телеканал MBC показал документальный фильм о возможностях VR-технологий. Однако сюжет многих шокировал, а фрагмент передачи, выложенный на YouTube, стал вирусным. СМИ и соцсети дискутировали о том, насколько этичным было "делать такое".

Сюжет строился на том, что команда разработчиков создала виртуальную копию девочки по имени Найон, которая ушла из жизни в 2016 году, а после состоялась встреча Найон с семьей. Сказать, что фильм получился трогательным и сентиментальным — это не сказать ничего. Мама малышки, Чан Цзи-Сун, надев специальную гарнитуру и перчатки, смогла не только увидеть дочь, но и прикоснуться к ней. Остальные члены семьи — отец и трое детей — наблюдали за происходящим со стороны, тоже надев VR-очки. Встреча матери и дочери состоялась в виртуальном парке, похожем на тот, где очень любила гулять Найон. После общения с виртуальным двойником ребенка Чан Цзи-Сун призналась, что, хотя "копия" не очень похожа на ее реальную дочь, ей все равно было приятно хоть на мгновение почувствовать, увидеть и услышать ее.

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Мнения зрителей этого фильма разделились: кто-то сочувствовал семье, кто-то сомневался в необходимости виртуального общения, которое может вызвать зависимость, некоторые осуждали программистов и телевизионщиков за спекулирование чувствами.

"Данная тема мало изучена, и для меня она тоже в новинку, так что ответить однозначно на вопросы о том, этично ли создавать такие сервисы и не причинят ли они вреда пользователям, я не могу. Кому-то такая поддержка подойдет, кому-то — нет. Кого-то это будет злить, а для кого-то станет опорой. Однако могу заверить в том, что серьезное расстройство психики вследствие общения с виртуальным двойником ушедшего человека получить нельзя, потому что серьезные расстройства предполагают наличие разного рода предпосылок", — комментирует Фокусу психолог Мария Фабричева.

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Данную затею критикуют не только из-за неэтичности, но и из-за дороговизны, ведь, чтобы создать VR-копию, потребуется немало денег и времени. К примеру, создатели VR-Найон потратили на разработку восемь месяцев, задействовав большую команду специалистов, ребенка-актера, применив технологию Motion Capture. Эксперты оценивают южнокорейский проект в $20–30 тыс. Но на воссоздание идеально похожего двойника понадобится около $2 млн.