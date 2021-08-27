Как две капли воды. Японцы сканируют знаменитостей для создания цифровых двойников (видео)

Новая технология позволит моделям и актерам участвовать в съемках даже во время жесткого карантина.

Японский стартап CyberHuman Productions сканирует знаменитостей для того, чтобы создать их диджитал-двойников.

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Об этом пишет издание Japan Today.

CyberHuman Productions создает цифровой контент, в том числе трехмерную компьютерную графику (3DCG). Накануне компания объявила, что приняла заказ от агентства CyberAgent, которое устраивает кастинги для виртуальных копий известных людей. В рамках проекта Digital Twin Label агентство и стартап планируют к 2023 году создать 500 двойников знаменитостей, которые смогут официально работать от имени звезд в виртуальной среде.

Специалисты копируют внешность человека при помощи технологии 3D-сканирования высокой четкости, записывают его движения и голос, а искусственный интеллект обрабатывает изображения и аудиозаписи. На основе этих физиологических данных создается высококачественная цифровая копия, в плоть до синхронизации губ. CyberHuman Productions и Digital Twin Label добиваются, чтобы виртуальных клонов начали широко использовать в цифровом пространстве, а явление стало привычным как для создателей контента, так и для потребителей.

Японская модель Ай Томинага стала первой звездой, которая получила своего "цифрового близнеца". Ее цифровой двойник был создан с использованием данных 3DCG не только ее лица, но и всего ее тела, что позволит участвовать в съемках или виртуальных показах мод. Теперь Ай Томинага может продвигать свои таланты в Metaverse.

В связи с пандемией людям по всему миру приходится сокращать физические контакты, в том числе связанные с работой. Карантинные ограничения создают большие трудности для индустрии развлечений, к примеру, актерам приходится пропускать съемки по причине болезни или в качестве превентивной меры, если кто-то из коллег заболел. Многие артисты перешли виртуальные платформы, таких как "Metaverse", которая использует технологию "цифрового искусства NFT".

Ранее писали, как Nvidia клонировала гендиректора Дженсена Хуанга и его кухню. Никто так и не догадался, что на конференции Omniverse выступил не глава компании, а его реалистичная копия. Трехмерное изображение удалось анимировать при помощи набора зеркал, фотоаппаратам и системы искусственного интеллекта.

Фокус писал, как виртуальные личности помогают пережить разлуку с умершими. К примеру, программисты из Южной Кореи воссоздали в виртуальной реальности маленькую девочку, умершую много лет назад.

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