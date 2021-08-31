Эксперты из Mozilla объяснили, почему гиперссылки синие

Как выглядели предки гиперссылок, какого цвета они были и по какой причине внезапно "посинели"? Однозначного ответа нет, но есть стойкая теория.

Трава зеленая, а гиперссылки синие. Все это знают и воспринимают, как должное. В культурном отношении мы настолько сильно ассоциируем ссылки с синим цветом, что в 2016 году, когда Google изменил свои ссылки на черный, это произвело настоящий фурор. Однако дизайнер пользовательского интерфейса из компании Mozilla, Элиза Бланшар, решила все же узнать, почему и когда ссылки стали синими?

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом она написала пост для сайта blog.mozilla.org.

Элиза установила, что в браузере Mosaic, выпущенном Марком Андреессеном и Эриком Биной 23 января 1993 года, ссылки уже были синими. Однако до этого они были черными.

Предки гиперссылок и их оформление

1964 год: проект Xanadu

Проект Xanadu впервые в истории соединил две страницы с информацией. Ссылки представляли собой визуальные линии между страницами.

[ + – ] Так выглядели предки гиперссылок

1983 год: система HyperTIES

В этой системе используется цвет — голубые гиперссылки на черном фоне. HyperTies использовался в качестве электронного журнала. "Возможно, это предок нашей синей гиперссылки, которую мы знаем и любим сегодня, но я не верю, что это первый ее экземпляр, поскольку этот цвет голубой, а не темно-синий", — пишет автор.

[ + – ] Голубой на черном - не то же самое, что синий на белом

1985 год: Windows 1.0

В Windows 1.0 появился полноцветный графический интерфейс. Ссылки и кнопки по-прежнему черные, как и интерфейс Apple того времени. "Что действительно интересно, — это первый экземпляр интерфейса, где использовался темно-синий цвет, в частности в заголовках и на границах модальных окон", — делится впечатлениями Элиза.

Еще одна интересная особенность Windows 1.0, которая до сих пор используется современными веб-сайтами, — это подчеркнутая гиперссылка.

[ + – ] Дизайнеры Windows сделали синий цветом взаимодействия

1987 год: HyperCard

Данная программа, выпущенная Apple для Macintosh, использовала гиперссылки между страницами и приложениями. Несмотря на то, что эта версия эстетически привлекательна, в гиперссылках не использовался цвет.

[ + – ] У Apple был монохромный интерфейс

1987 год: WorldWideWeb (WWW)

WWW был первым браузером, созданным Тимом Бернерсом-Ли во время работы в CERN. Сначала дизайн был черно-белым и с подчеркиванием под гиперссылками, которое применяется до сих пор.

[ + – ] Таким WWW сделал его создатель - Тим Бернерс-Ли Фото: blog.mozilla.org

Охота за теми, кто сделал ссылки синими

Дизайнер пришла к выводу, что синий цвет не использовался для гиперссылок в каком-либо интерфейсе до 1987 года, но по мере того, как цветные мониторы становились все более доступными популярными, а интерфейсы начали поддерживать цвета, ситуация в веб-дизайне быстро изменилась. В течение нескольких лет была внедрена масса инноваций в области управления цветом и гиперссылками.

1990 год: Windows 3.0

Windows 3 включала поддержку 16-ти цветов, однако текстовые ссылки по-прежнему были черными на белом фоне, которые при клике превращались в белый текст на черном фоне.

[ + – ] В Windows кликабельность показывалась при помощи черного цвета и белого шрифта

6 апреля 1992 года: Windows 3.1

Microsoft использовала темно-синий для интерфейсов с 1985 года, но, начиная с 1990 года, его начали использовать для взаимодействия. Здесь Microsoft использует "синюю гиперссылку" для активных состояний, когда пользователь нажимает на разные диски, папки и значки. Это важно, потому что показывает медленную эволюцию синего от цвета макета к интерактивному цвету.

[ + – ] Windows снова продвигает синий цвет Фото: blog.mozilla.org

8 июня 1993 года: Cello

Браузер Cello был создан в юридической школе Корнелла, чтобы юристы могли получать доступ к сайтам с компьютеров Windows. "Вот оно! Наш стиль гиперссылки, за исключением того, что это была не гиперссылка, а заголовок", — пишет автор.

[ + – ] Дизайнеры браузера Cello покрасили синим заголовки

Сентябрь 1993 года: Mosaic

К сентябрю была выпущена версия браузера Mosaic для ОС Macintosh 7.1. "Мне удалось найти снимок экрана этой версии, который включал синюю гиперссылку, которая является первым визуальным свидетельством того, что синий цвет используется для обозначения гиперссылки", — делится Элиза.

[ + – ] Дизайнеры Mosaic решили выделиться среди других, сделав ссылки не черными, а синими

Почему гиперссылки внезапно стали синими?

"Никто не знает точного ответа на этот вопрос, но у меня есть теории", — пишет колумнистка. "Я часто слышу, что синий был выбран в качестве цвета гиперссылки для цветового контраста. Но если мы посмотрим на контраст между черным цветом текста и синим цветом ссылки, то мы увидим, что коэффициент контрастности составляет 2,3: 1, что не соответствует достаточному цветовому контрасту между синей гиперссылкой и черным текстом".

Теория автора заключается в том, что Windows 3.1 вышла всего за несколько месяцев до того, как стартовали Cello и Mosaic, и интерфейс этой ОС был первым, в котором синий заметно использовался в качестве цвета взаимодействия, открывая путь для использования синего цвета в качестве цвета гиперссылки.

"Я думаю, что настоящая причина, по которой гиперссылки стали синими, в том, что цветные мониторы набирали популярность. Mosaic тоже стал популярен, и в компании решили выгодно выделиться, отказавшись от черного цвета в пользу синего, и это сработало. Когда были созданы Netscape и Internet Explorer, синяя гиперссылка уже прочно ассоциировалась с Интернетом и стала его символом", — подытоживает дизайнер.

Согласно шестнадцатиричному коду цветов, ссылки "красят" в такой оттенок — #0000FF

Ранее мы сообщали о том, что голуби угрожают спутниковому интернету Starlink, оккупируя антенны.