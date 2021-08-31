Експерти з Mozilla пояснили, чому гіперпосилання сині

Який вигляд мали предки гіперпосилань, якого кольору вони були і з якої причини раптово "посиніли"? Однозначної відповіді немає, але є стійка теорія.

Трава зелена, а гіперпосилання сині. Все це знають і сприймають як належне. У культурному відношенні ми настільки сильно асоціюємо посилання з синім кольором, що в 2016 році, коли Google змінив свої посилання на чорний, це викликало справжній фурор. Однак дизайнерка користувальницького інтерфейсу з компанії Mozilla, Еліза Бланшар, вирішила все ж дізнатися, чому і коли посилання стали синіми?

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Про це вона написала пост для сайту blog.mozilla.org.

Еліза встановила, що в браузері Mosaic, випущеному Марком Андреєссеном і Еріком Біною 23 січня 1993 року, посилання вже були синіми. Однак до цього вони були чорними.

Предки гіперпосилань і їхнє оформлення

1964 рік: проект Xanadu

Проект Xanadu вперше в історії з'єднав дві сторінки з інформацією. Посилання представляли собою візуальні лінії між сторінками.

[ + – ] Такий вигляд мали предки гіперпосилань

1983 рік: система HyperTIES

У цій системі використовується колір — блакитні гіперпосилання на чорному тлі. HyperTies використовувався в якості електронного журналу. "Можливо, це предок нашого синього гіперпосилання, яке ми знаємо й любимо сьогодні, але я не вірю, що це перший його примірник, оскільки цей колір блакитний, а не темно-синій", — пише автор.

[ + – ] Блакитний на чорному — не те ж саме, що синій на білому

1985 рік: Windows 1.0

У Windows 1.0 з'явився повноколірний графічний інтерфейс. Посилання та кнопки, як і раніше, чорні, як і інтерфейс Apple того часу. "Що дійсно цікаво, — це перший екземпляр інтерфейсу, де використовувався темно-синій колір, зокрема в заголовках і на кордонах модальних вікон", — ділиться враженнями Еліза.

Ще одна цікава особливість Windows 1.0, яка до сих пір використовується сучасними веб-сайтами, — це підкреслене гіперпосилання.

[ + – ] Дизайнери Windows зробили синій кольором взаємодії

1987 рік: HyperCard

Ця програма, випущена Apple для Macintosh, використовувала гіперпосилання між сторінками і додатками. Незважаючи на те, що ця версія естетично приваблива, в гіперпосиланнях не використовувалася колір.

[ + – ] У Apple був монохромний інтерфейс

1987 рік: WorldWideWeb (WWW)

WWW був першим браузером, створеним Тімом Бернерсом-Лі під час роботи в CERN. Спочатку дизайн був чорно-білим і з підкресленням під гіперпосиланнями, яке застосовується до цих пір.

[ + – ] Таким WWW зробив його творець — Тім Бернерс-Лі Фото: blog.mozilla.org

Полювання за тими, хто зробив посилання синіми

Дизайнерка дійшла висновку, що синій колір не використовувався для гіперпосилань у будь-якому інтерфейсі до 1987 року, але в міру того, як кольорові монітори ставали все доступнішими популярними, а інтерфейси почали підтримувати кольори, ситуація в веб-дизайні швидко змінилася. Протягом декількох років була впроваджена маса інновацій в галузі управління кольором і гіперпосиланнями.

1990 рік: Windows 3.0

Windows 3 включала підтримку 16-ти кольорів, проте текстові посилання і раніше були чорними на білому тлі, які при кліці перетворювалися в білий текст на чорному тлі.

[ + – ] У Windows клікабельність показувалася за допомогою чорного кольору і білого шрифту

6 квітня 1992 року: Windows 3.1

Microsoft використовувала темно-синій для інтерфейсів із 1985 року, але, починаючи з 1990 року, його почали використовувати для взаємодії. Тут Microsoft використовує "синє гіперпосилання" для активних станів, коли користувач натискає на різні диски, папки і значки. Це важливо, тому що показує повільну еволюцію синього від кольору макета до інтерактивного кольору.

[ + – ] Windows знову просуває синій колір Фото: blog.mozilla.org

8 червня 1993 року: Cello

Браузер Cello був створений в юридичній школі Корнелла, щоб юристи могли отримувати доступ до сайтів з комп'ютерів Windows. "Ось воно! Наш стиль гіперпосилання, за винятком того, що це було не гіперпосилання, а заголовок", — пише авторка.

[ + – ] Дизайнери браузера Cello пофарбували синім заголовки

Вересень 1993 року: Mosaic

До вересня була випущена версія браузера Mosaic для ОС Macintosh 7.1. "Мені вдалося знайти знімок екрана цієї версії, який включав синє гіперпосилання, яке є першим візуальним свідченням того, що синій колір використовується для позначення гіперпосилання", — ділиться Еліза.

[ + – ] Дизайнери Mosaic вирішили виділитися серед інших, зробивши посилання не чорними, а синіми

Чому гіперпосилання раптово стали синіми?

"Ніхто не знає точної відповіді на це питання, але у мене є теорії, — пише колумністка. — Я часто чую, що синій був обраний в якості кольору гіперпосилання для кольорового контрасту. Але якщо ми подивимося на контраст між чорним кольором тексту і синім кольором посилання, то ми побачимо, що коефіцієнт контрастності складає 2,3:1, що не відповідає достатньому колірному контрасту між синім гіперпосиланням і чорним текстом".

Теорія авторки полягає в тому, що Windows 3.1 вийшла всього за кілька місяців до того, як стартували Cello і Mosaic, і інтерфейс цієї ОС був першим, у якому синій помітно використовувався в якості кольору взаємодії, відкриваючи шлях для використання синього кольору в якості кольору гіперпосилання .

"Я думаю, що справжня причина, з якої гіперпосилання стали синіми, в тому, що кольорові монітори набирали популярність. Mosaic теж став популярний, і в компанії вирішили вигідно виділитися, відмовившись від чорного кольору на користь синього, і це спрацювало. Коли були створені Netscape і Internet Explorer, синє гіперпосилання вже міцно асоціювалося з Інтернетом і стало його символом", — підсумовує дизайнерка.

Згідно з шістнадцятковим кодом коьорів, посилання "фарбують" у такий відтінок — #0000FF

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