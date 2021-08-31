Новые окна к осени: Windows 11 станет доступной в октябре

В компании уверяют, что для пользователей "десятки" продлят техническую поддержку до 14 октября 2025 года.

Корпорация Microsoft анонсировала дату выхода новой операционной системы Windows 11. На сайте компании опубликовано сообщение, в котором говорится, что для пользователей ПК новая версия популярной операционной системы станет доступна 5 октября 2021 года.

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Бесплатное обновление до Windows 11 начнется 5 октября и будет проводиться поэтапно. Сразу после релиза обновить свою систему смогут владельцы Windows 10, которые используют новое компьютерное оборудование, совместимое с 10ой версией.

Генеральный менеджер по маркетингу в Microsoft Аарон Вудман заявил, что для всех остальных подходящих устройств бесплатное обновление Windows 11 будет предложено к середине 2022 года. "Учитывая огромный опыт работы с Windows10, мы хотим быть уверены в том, что предоставляем вам наилучшие возможности (системы). Мы ожидаем, что все совместимые устройства получат бесплатный доступ к обновлению Windows 11 в середине 2022 года", — сказал Вудман.

Microsoft рекомендует всем владельцам старого "железа" задуматься о приобретении нового компьютера, предлагая широкий выбор новых мощных ноутбуков и планшетов от своих ОЕМ партнеров, среди которых устройства от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и Surface

Для тех пользователей, которые не желают переходить на новую ОС заявлена поддержка "десятки" до 14 октября 2025 года

Из главных особенностей Windows 11 были отмечены следующие:

- Повышена эффективность в игровых приложениях, благодаря поддержке технологий DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR;

- Обновленный Microsoft Store в новом дизайне, для более комфортного поиска любимых приложений, фильмов, игр и т.д

- Система предназначена для гибридной работы, которая адаптируется к особенностям и потребностям пользователя, с учетом последних требований ИТ безопасности.

Поддержку приложений Android компания планирует начать в ближайшее время, но в октябрьском релизе этой функции не будет.

На прошлой неделе Microsoft уточнила минимальные требования для Windows 11, а также указала альтернативный метод установки, для компьютеров, которые им не соответствуют. Новая ОС теоретически сможет работать на компьютере с 64 –битным процессором с частотой 1 ГГц, с двумя или более ядрами, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ жестким диском. Вероятно, что после установки ОС методом ISO будет недоступна функция дальнейшего обновления Windows Update, также не будут приходить патчи системы безопасности и обновления для драйверов.

24 июля Microsoft официально провели онлайн-презентацию Windows 11, после чего эксперты отметили некоторое сходство с Windows 10X ,"двухэкранной" урезанной версией "десятки".