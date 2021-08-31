Нові вікна до осені: Windows 11 стане доступною в жовтні

У компанії запевняють, що для користувачів "десятки" продовжать технічну підтримку до 14 жовтня 2025 року.

Корпорація Microsoft анонсувала дату виходу нової операційної системи Windows 11. На сайті компанії опубліковано повідомлення, у якому говориться, що для користувачів ПК нова версія популярної операційної системи стане доступна 5 жовтня 2021 року.

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Безкоштовне оновлення до Windows 11 розпочнеться 5 жовтня і буде проводитися поетапно. Відразу після релізу оновити свою систему зможуть власники Windows 10, які використовують нове комп'ютерне обладнання, сумісне з десятою версією.

Генеральний менеджер з маркетингу в Microsoft Аарон Вудман заявив, що для всіх інших відповідних пристроїв безкоштовне оновлення Windows 11 буде запропоновано до середини 2022 року. "З огляду на величезний досвід роботи з Windows10, ми хочемо бути впевнені в тому, що надаємо вам найкращі можливості (системи). Ми очікуємо, що всі сумісні пристрої отримають безкоштовний доступ до оновлення Windows 11 у середині 2022 року", — сказав Вудман.

Microsoft рекомендує всім власникам старого "заліза" задуматися про придбання нового комп'ютера, пропонуючи широкий вибір нових потужних ноутбуків і планшетів від своїх ОЕМ партнерів, серед яких пристрої від Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung і Surface

Для тих користувачів, які не бажають переходити на нову ОС, заявлена підтримка "десятки" до 14 жовтня 2025 року

З головних особливостей Windows 11 були відзначені такі:

- Підвищення ефективності в ігрових додатках, завдяки підтримці технологій DirectX12 Ultimate, DirectStorage і Auto HDR

- Оновлений Microsoft Store у новому дизайні, для більш комфортного пошуку улюблених програм, фільмів, ігор тощо

- Система призначена для гібридної роботи, яка адаптується до особливостей і потреб користувача, з урахуванням останніх вимог ІТ безпеки.

Підтримку додатків Android компанія планує почати найближчим часом, але в жовтневому релізі цієї функції не буде.

Минулого тижня Microsoft уточнила мінімальні вимоги для Windows 11, а також вказала альтернативний метод установки, для комп'ютерів, які їм не відповідають. Нова ОС теоретично зможе працювати на комп'ютері з 64-бітним процесором з частотою 1 ГГц, з двома або більше ядрами, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ жорстким диском. Ймовірно, що після установки ОС методом ISO буде недоступна функція подальшого оновлення Windows Update, також не будуть приходити патчі системи безпеки і поновлення для драйверів.

24 липня Microsoft офіційно провели онлайн-презентацію Windows 11, після чого експерти відзначили деяку схожість з Windows 10X, "двоекранною" урізаною версією "десятки".