Удар из космоса: ученые прогнозируют глобальный сбой в работе Интернета из-за солнечной бури

Под ударом могут оказаться серверы Facebook и спутниковый интернет Starlink Илона Маска.

Сильная солнечная буря может вызвать сбои в работе Интернета по всей Земле. Об этом предупредила ученая Сангита Абду Джиоти из Калифорнийского университета в Ирвайне.

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Публикуем выдержки из ее исследования, представленного на на ежегодной телекоммуникационной конференции SIGCOMM 2021.

В последний мощные солнечные бури были зафиксированы еще в 1859 и 1921 годах — задолго до появления интернет-сетей и энергетических коммуникаций. Но и тогда, в 1921-м, мощный электромагнитный всплеск из короны Солнца парализовал работу телеграфной связи в Европе и Северной Америке. IT-специалистка опасается, что в ближайшем будущем новая буря сможет негативно повлиять на работу подводных магистралей. Как показало исследование, вероятность такого события в ближайшие 10 лет составляет от 1,6% до 12%.

По словам ученой, наземные коммуникации обладают меньшей протяженностью и обычно заземлены, поэтому им выбросы солнечной энергии практически не страшны. Другое дело — подводные магистрали, которые тянутся на тысячи километров. Вполне вероятно, что электромагнитные импульсы повредят ретрансляторы, установленные через каждые 50-150 км и практически не заземлены. В результате, может произойти глобальный сбой, а на починку усилителей сигнала уйдут дни, если не недели.

Самым уязвимым регионом считается Северная Америка, которая рискует остаться без Интернета на несколько месяцев. Европа находится в лучшем положении, благодаря более коротким кабелям, а меньше всего пострадает Азия и Сингапур.

Помимо ретрансляторов, солнечная буря может повредить чуткую электронику космических спутников и оборудование дата-центров. По данным исследования, центры обработки данных Google более устойчивы к электромагнитному шторму, чем оборудование Facebook. Под большой угрозой спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

[ + – ] Спутники Starlink Фото: starwalk.space

"Спутники GPS и сетевых коммуникаций, которые напрямую подвергаются воздействию солнечных штормов, пострадают от потери связи во время события, потенциального повреждения электронных компонентов и, в худшем случае, орбитального распада и падения на Землю (особенно спутники с низкой околоземной орбитой, таких как Starlink)", — подчеркнула Сангита Абду Джиоти.

У Земли есть природная защита от солнечных вспышек и вредоносного излучения — магнитосфера, улавливающая заряженные частицы и отводящая их к полюсам по силовым линиям. Это явление сопровождается полярным сиянием. Однако магнитосфера не может справиться с корональными выбросами — это редкие, но мощные, солнечные извержения, вызываемые магнитными бурями. Они приводят к образованию огромных облаков из плазмы, способных повредить электронику. Электросети построены таким образом, чтобы смягчать плазменные выбросы, но не интернет-коммуникации.

"Ученые и инженеры упускают из виду этот риск при проектировании сетевой топологии и геораспределенных систем, таких как DNS и центры обработки данных", — отмечается в статье.

В 2024 году ученые прогнозируют так называемый "солнечный максимум". У Солнца есть цикл активности, который длится в среднем 11 лет, во время пика звезда производит больше энергетических вспышек и плазменных выбросов из-за искажения магнитного поля. У человечества еще есть несколько лет, чтобы подготовиться из защитить интернет-магистрали от пагубного воздействия из космоса.

Ранее писали, как голуби могут мешать работе спутникового интернета Starlink от Илона Маска. По словам британского ученого Алана Вудворда, птицы, сидящие на антеннах, вызывают сбои.