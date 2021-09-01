Удар із космосу: вчені прогнозують глобальний збій в роботі інтернету через сонячну бурю

Під ударом можуть опинитися сервери Facebook і супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска.

Сильна сонячна буря може викликати збої в роботі інтернету по всій Землі. Про це попередила вчена Сангіті Абду Джіоті з Каліфорнійського університету в Ірвайні.

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Публікуємо уривки з її дослідження, представленого на щорічній телекомунікаційній конференції SIGCOMM 2021.

Востаннє потужні сонячні бурі було зафіксовано ще в 1859 і 1921 роках — задовго до появи інтернет-мереж і енергетичних комунікацій. Але і тоді, у 1921-му, потужний електромагнітний сплеск із корони Сонця паралізував роботу телеграфного зв'язку в Європі та Північній Америці. IT-спеціалістка побоюється, що в найближчому майбутньому нова буря зможе негативно вплинути на роботу підводних магістралей. Як показало дослідження, ймовірність такої події в найближчі 10 років становить від 1,6% до 12%.

За словами вченої, наземні комунікації мають меншу протяжність і зазвичай заземлені, тому їм викиди сонячної енергії практично не страшні. Інша справа — підводні магістралі, які тягнуться на тисячі кілометрів. Цілком імовірно, що електромагнітні імпульси зашкодять ретрансляторам, які встановлені через кожні 50-150 км і практично не заземлені. В результаті може статися глобальний збій, а на лагодження підсилювачів сигналу підуть дні, якщо не тижні.

Найуразливішим регіоном вважається Північна Америка, яка ризикує залишитися без Інтернету на кілька місяців. Європа перебуває в кращому становищі завдяки коротшим кабелям, а найменше постраждає Азія та Сінгапур.

Крім ретрансляторів, сонячна буря може пошкодити чутливу електроніку космічних супутників і устаткування дата-центрів. За даними дослідження, центри обробки даних Google стійкіші до електромагнітного шторму, ніж обладнання Facebook. Під великою загрозою супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

[ + – ] супутники Starlink Фото: starwalk.space

"Супутники GPS і мережевих комунікацій, які безпосередньо піддаються впливу сонячних штормів, постраждають від втрати зв'язку під час події, потенційного пошкодження електронних компонентів і, в гіршому випадку, орбітального розпаду і падіння на Землю (особливо супутники з низькою навколоземною орбітою, таких як Starlink)", — підкреслила Сангіті Абду Джіоті.

У Землі є природний захист від сонячних спалахів і шкідливого випромінювання — магнітосфера, що уловлює заряджені частинки і відводить їх до полюсів по силових лініях. Це явище супроводжується полярним сяйвом. Однак магнітосфера не може впоратися з корональними викидами — це рідкісні, але потужні сонячні виверження, що викликаються магнітними бурями. Вони призводять до утворення величезних хмар із плазми, здатних пошкодити електроніку. Електромережі побудовані таким чином, щоб пом'якшувати плазмові викиди, але не інтернет-комунікації.

"Вчені та інженери не беруть до уваги цей ризик при проектуванні мережевої топології і георозподільних систем, таких як DNS і центри обробки даних", — наголошується в статті.

У 2024 році вчені прогнозують так званий "сонячний максимум". У Сонця є цикл активності, який триває в середньому 11 років, під час піку зірка виробляє більше енергетичних спалахів і плазмових викидів через спотворення магнітного поля. У людства ще є кілька років, щоб підготуватися та захистити інтернет-магістралі від згубного впливу з космосу.

Раніше писали, як голуби можуть заважати роботі супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска. За словами британського вченого Алана Вудворда, пташки, що сидять на антенах, викликають збої.