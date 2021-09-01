UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

С Земли на Луну и Марс: корейская космическая станция протестирует межпланетный Интернет

66
KPLO
Корейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder (KPLO)

Ученые разработали специальный протокол связи, устойчивый к частым разрывам сети и задержкам. Он позволит передавать данные между разными планетами и спутниками.

Южная Корея планирует запустить космическую станцию, которая протестирует быстрый межпланетный Интернет.

Об этом пишет издание Data Center Dynamics.

В августе 2022 года корейский орбитальный аппарат Pathfinder (KPLO) должен доставить в космос экспериментальное и научное оборудование, среди которого окажется система связи, устойчивая к задержкам и сбоям — Delay-tolerant networking или DTN. Специально для "хрупких" сетей ученые разработали протокол, устойчивый к различным перебоям и разрывам в космическом пространстве. Пока что для тестов выбрали Луну, но ученые планируют организовать связь и с Марсом.

Технология предусматривает, что пакеты данных будут передаваться от узла к узлу, сохраняться при разрыве и отправляться дальше при восстановлении соединения. Система должна свести к минимуму задержки, которыми грешит космическая связь. В частности KPLO протестирует пакетный протокол (Bundle Protocol) "антиразрывной" сети, впервые разработанный NASA и поддерживаемый разработчиком сетевой модели передачи данных TCP/IP Винтоном Серфом.

"Чтобы эффективно поддерживать пилотируемые и роботизированные исследования космоса, вам нужна связь, как для управления космическим кораблем, так и для получения данных. И если вы не можете получить данные обратно, какого черта мы идем туда? Поэтому я всегда считал: "давайте создадим более широкие возможности для связи, чем радиоканалы точка-точка и/или изогнутые трубчатые ретрансляторы", — прокомментировал ученый.

KPLO
Cтанция KPLO

Pathfinder также доставит оборудование, предназначенное для масштабного проекта NASA под названием "Артемида" (Artemis), призванного отправить людей на Луну. Американцы хотят обеспечить на хорошую связь, которая пригодится космонавтам, а также будет нужна для управления роботизированными устройствами и датчиками. Информацию на видимой части Луны смогут передавать лазеры, однако для обратной стороны и кратеров потребуется ретрансляторная система.

Более широкая программа развертывания лунного Интернета в настоящее время работает под управлением проекта NASA LunaNet. Cогласно планам, она будет включать в себя центр обработки данных на Луне, в то же время компания Nokia собирается развернуть там 4G. Европейское космическое агентство в рамках проекта Project Moonlight также планирует построить сеть для связи и определения местоположения вокруг Луны.

NASA
Схема космического интернета от NASA
Фото: NASA

Как отмечает Data Center Dynamics, корейский Pathfinder будет закладывать основу для межпланетного Интернета и станет одной из первых станций масштабной космической сети. Разработку DTN-протокола для орбитального аппарата возглавит Корейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций.

Ранее ученые предсказали глобальный сбой в работе Интернета из-за солнечной бури. Мощный выброс плазмы, которых не было с прошлого века, может повредить подводные ретрансляторы и вырубить сеть на несколько месяцев.