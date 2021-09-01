С Земли на Луну и Марс: корейская космическая станция протестирует межпланетный Интернет

Ученые разработали специальный протокол связи, устойчивый к частым разрывам сети и задержкам. Он позволит передавать данные между разными планетами и спутниками.

Южная Корея планирует запустить космическую станцию, которая протестирует быстрый межпланетный Интернет.

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Об этом пишет издание Data Center Dynamics.

В августе 2022 года корейский орбитальный аппарат Pathfinder (KPLO) должен доставить в космос экспериментальное и научное оборудование, среди которого окажется система связи, устойчивая к задержкам и сбоям — Delay-tolerant networking или DTN. Специально для "хрупких" сетей ученые разработали протокол, устойчивый к различным перебоям и разрывам в космическом пространстве. Пока что для тестов выбрали Луну, но ученые планируют организовать связь и с Марсом.

Технология предусматривает, что пакеты данных будут передаваться от узла к узлу, сохраняться при разрыве и отправляться дальше при восстановлении соединения. Система должна свести к минимуму задержки, которыми грешит космическая связь. В частности KPLO протестирует пакетный протокол (Bundle Protocol) "антиразрывной" сети, впервые разработанный NASA и поддерживаемый разработчиком сетевой модели передачи данных TCP/IP Винтоном Серфом.

"Чтобы эффективно поддерживать пилотируемые и роботизированные исследования космоса, вам нужна связь, как для управления космическим кораблем, так и для получения данных. И если вы не можете получить данные обратно, какого черта мы идем туда? Поэтому я всегда считал: "давайте создадим более широкие возможности для связи, чем радиоканалы точка-точка и/или изогнутые трубчатые ретрансляторы", — прокомментировал ученый.

[ + – ] Cтанция KPLO

Pathfinder также доставит оборудование, предназначенное для масштабного проекта NASA под названием "Артемида" (Artemis), призванного отправить людей на Луну. Американцы хотят обеспечить на хорошую связь, которая пригодится космонавтам, а также будет нужна для управления роботизированными устройствами и датчиками. Информацию на видимой части Луны смогут передавать лазеры, однако для обратной стороны и кратеров потребуется ретрансляторная система.

Более широкая программа развертывания лунного Интернета в настоящее время работает под управлением проекта NASA LunaNet. Cогласно планам, она будет включать в себя центр обработки данных на Луне, в то же время компания Nokia собирается развернуть там 4G. Европейское космическое агентство в рамках проекта Project Moonlight также планирует построить сеть для связи и определения местоположения вокруг Луны.

[ + – ] Схема космического интернета от NASA Фото: NASA

Как отмечает Data Center Dynamics, корейский Pathfinder будет закладывать основу для межпланетного Интернета и станет одной из первых станций масштабной космической сети. Разработку DTN-протокола для орбитального аппарата возглавит Корейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций.

Ранее ученые предсказали глобальный сбой в работе Интернета из-за солнечной бури. Мощный выброс плазмы, которых не было с прошлого века, может повредить подводные ретрансляторы и вырубить сеть на несколько месяцев.