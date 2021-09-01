Із Землі на Місяць і Марс: корейська космічна станція протестує міжпланетний Інтернет

Вчені розробили спеціальний протокол зв'язку, стійкий до частих розривів мережі й затримок. Він дозволить передавати дані між різними планетами й супутниками.

Південна Корея планує запустити космічну станцію, яка протестує швидкий міжпланетний Інтернет.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це пише видання Data Center Dynamics.

У серпні 2022 року корейський орбітальний апарат Pathfinder (KPLO) повинен доставити в космос експериментальне та наукове обладнання, серед якого виявиться система зв'язку, стійка до затримок і збоїв — Delay-tolerant networking або DTN. Спеціально для "тендітних" мереж вчені розробили протокол, стійкий до різних перебоїв і розривів у космічному просторі. Поки що для тестів вибрали Місяць, але вчені планують організувати зв'язок і з Марсом.

Технологія передбачає, що пакети даних будуть передаватися від вузла до вузла, зберігатися при розриві й вирушати далі при відновленні з'єднання. Система повинна звести до мінімуму затримки, якими грішить космічний зв'язок. Зокрема KPLO протестує пакетний протокол (Bundle Protocol) "антирозривної" мережі, вперше розроблений NASA і підтримуваний розробником мережевої моделі передачі даних TCP/IP Вінтоном Серфом.

"Щоб ефективно підтримувати пілотовані й роботизовані дослідження космосу, вам потрібен зв'язок, як для управління космічним кораблем, так і для отримання даних. І якщо ви не можете отримати дані назад, якого біса ми йдемо туди? Тому я завжди вважав: давайте створимо ширші можливості для зв'язку, ніж радіоканали точка-точка і/або вигнуті трубчасті ретранслятори", — прокоментував вчений.

[ + – ] Станція KPLO

Pathfinder також доставить обладнання, призначене для масштабного проекту NASA під назвою "Артеміда" (Artemis), покликаного відправити людей на Місяць. Американці хочуть забезпечити гарний зв'язок, який стане в нагоді космонавтам, а також буде потрібен для управління роботизованими пристроями і датчиками. Інформацію на видиму частину Місяця зможуть передавати лазери, однак для зворотного боку й кратерів потрібно ретрансляторна система.

Ширша програма розгортання місячного Інтернету зараз працює під управлінням проекту NASA LunaNet. Згідно з планами, вона включатиме в себе центр обробки даних на Місяці, в той же час компанія Nokia збирається розгорнути там 4G. Європейське космічне агентство в межах проекту Project Moonlight також планує побудувати мережу для зв'язку і визначення місця розташування навколо Місяця.

[ + – ] Схема космічного інтернету від NASA Фото: ISS

Як зазначає Data Center Dynamics, корейський Pathfinder закладатиме основу для міжпланетного Інтернету й стане однією з перших станцій масштабної космічної мережі. Розробку DTN-протоколу для орбітального апарату очолить Корейський науково-дослідний інститут електроніки і телекомунікацій.

Раніше вчені передбачили глобальний збій в роботі Інтернету через сонячну бурю. Потужний викид плазми, якої не було з минулого століття, може пошкодити підводні ретранслятори і вирубати мережу на кілька місяців.