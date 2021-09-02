Global shutdown: за последние 3 года власти разных стран сотни раз отключали Интернет, - исследование
Власти ограничивают гражданам доступ к информации, и в то же время теряют миллионы долларов из-за своих манипуляций.
За последние три года правительства более 200 раз отключали Интернет в своих странах.
Такой отчет представила компания Jigsaw.
Исследование показало, что за последние 10 лет по решению властей около 850 раз отключали Интернет, при этом последние 769 случаев пришлись на последние 5 лет. Эксперты подсчитали, что только в 2019 году произошло 213 шатдаунов по всему мире. В связи с пандемией в 2020-м году такие случаи сократились до 155. С января по май зафиксировали 50 отключений в 21 стране. При этом до 2006 года власти отключали Интернет около сотни раз.
"Эти нарушения мешают свободе слова, доступу к информации и свободе собраний. Во время кризисов, таких как вооруженный конфликт или пандемия COVID-19 в прошлом году, отключения еще больше лишают людей доступа к жизненно важной информации", — отметили эксперты.
Они добавили, что шатдауны наносят мировой экономике убытки на миллиарды долларов. Наиболее продолжительные отключения произошли в Мьянме, где экономический ущерб оценили в $2,1 млрд, что составляет более 2,5% ВВП страны.
Интернет отключали в то время, когда из-за пандемии студенты были вынуждены перейти на онлайн-обучение. Вдобавок, из-за таких мер люди не могли получить доступ к важной информации от здравоохранительных учреждений в Мьянме и Индии, подавлялось также инакомыслие в Уганде. По данным СМИ, из-за действий властей пострадали люди в Ираке, Эфиопии, Бангладеше. Кроме того, правительства отключали сеть в Эквадоре, Судане, Папуа в Индонезии.
Специалисты определили основные методы отключения Интернета: дросселирование, блокировка IP, отключение мобильной связи и DPI. Вдобавок, власти отключали юзеров, использовавших VPN.
"Поскольку люди проводят много времени в Сети, способность правительств эффективно перекрывать доступ к ней представляет собой серьезную угрозу безопасности, свободе и благополучию людей", — сказал Скотт Карпентер, директор по политике Jigsaw.
Подводные магистральные кабели, выходя на берег, подключаются к региональным и национальным сетям с использованием протокола пограничного шлюза. В этот момент сети обмениваются информацией не только о том, как соединяться друг с другом, но и о путях ко всем другим сетям, которых они могут достичь, создавая глобальную карту Интернета. Региональные и национальные сети, в свою очередь, обеспечивают интернет-соединение нижнего уровня, включая локальных поставщиков услуг, которые соединяют конкретные устройства с Сетью. Эта иерархическая распределенная структура делает Интернет устойчивым, но создает множество уязвимостей, позволяя государственным структурам блокировать Интернет в странах, отдельных регионах и районах. Это также затрудняет отслеживание и проверку отключений.
В странах, где отключения являются наиболее распространенным явлением, провайдеры часто являются госкомпаниями. В то же время, правительства могут заставить владельцев частных сетей выполнять свои постановления, как это происходит в РФ.
На высокоразвитых рынках, таких как США, где есть тысячи интернет-провайдеров, сам размер рынка обеспечивает определенную степень защиты. Однако во многих странах Интернет можно остановить всего несколькими телефонными звонками, что и произошло в Египте в 2011 году.
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