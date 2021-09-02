Global shutdown: за останні 3 роки влада різних країн сотні разів відключали Інтернет, — дослідження

Влада обмежує громадянам доступ до інформації, і в той же час втрачає мільйони доларів через свої маніпуляції.

За останні три роки уряди більше 200 разів відключали Інтернет у своїх країнах.

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Такий звіт представила компанія Jigsaw.

Дослідження показало, що за останні 10 років за рішенням влади близько 850 разів відключали Інтернет, при цьому останні 769 випадків припали на останні 5 років. Експерти підрахували, що тільки в 2019 році відбулося 213 шатдаунів по всьому світі. У зв'язку з пандемією в 2020-му році такі випадки скоротилися до 155. З січня по травень зафіксували 50 відключень у 21 країнах. При цьому до 2006 року влада відключали Інтернет близько сотні раз.

"Ці порушення заважають свободі слова, доступу до інформації та свободи зібрань. Під час криз, таких як збройний конфлікт або пандемія COVID-19 в минулому році, відключення ще більше позбавляють людей доступу до життєво важливої інформації", — зазначили експерти.

Вони додали, що шатдауни завдають світовій економіці збитків на мільярди доларів. Найтриваліші відключення відбулися в М'янмі, де економічні збитки оцінили в $2,1 млрд, що становить понад 2,5% ВВП країни.

Інтернет відключали в той час, коли через пандемію студенти були змушені перейти на онлайн-навчання. До того ж через такі заходи люди не могли отримати доступ до важливої інформації від установ охорони здоров'я в М'янмі й Індії, придушувалося також інакомислення в Уганді. За даними ЗМІ, через дії влади постраждали люди в Іраку, Ефіопії, Бангладеші. Крім того, уряди відключали мережу в Еквадорі, Судані, Папуа в Індонезії.

Фахівці визначили основні методи відключення Інтернету: дросселювання, блокування IP, відключення мобільного зв'язку і DPI. До того ж влада відключала користувачів, які використовували VPN.

"Оскільки люди проводять багато часу в мережі, здатність урядів ефективно перекривати доступ до неї є серйозною загрозою безпеці, свободі й добробуту людей", — сказав Скотт Карпентер, директор із політики Jigsaw.

Підводні магістральні кабелі, виходячи на берег, підключаються до регіональних і національних мереж із використанням протоколу прикордонного шлюзу. У цей момент мережі обмінюються інформацією не тільки про те, як з'єднуватися один з одним, але і про шляхи до всіх інших мереж, яких вони можуть досягти, створюючи глобальну карту Інтернету. Регіональні та національні мережі, в свою чергу, забезпечують інтернет-з'єднання нижнього рівня, включаючи локальних постачальників послуг, які з'єднують конкретні пристрої з мережею. Ця ієрархічна розподілена структура робить інтернет стійким, але створює безліч вразливостей, дозволяючи державним структурам блокувати Інтернет у країнах, окремих регіонах і районах. Це також ускладнює відстеження та перевірку відключень.

У країнах, де відключення є найпоширенішим явищем, провайдери часто є держкомпаніями. У той же час уряди можуть змусити власників приватних мереж виконувати свої постанови, як це відбувається в РФ.

На високорозвинених ринках, таких як США, де є тисячі інтернет-провайдерів, сам розмір ринку забезпечує певний ступінь захисту. Однак у багатьох країнах інтернет можна зупинити лише кількома телефонними дзвінками, що і сталося в Єгипті в 2011 році.

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