Виртуозы своего дела: инженеры показали, на что способны роботы-хирурги (видео)

В YouTube набирает популярность ролик, демонстрирующий мастерство роботов, используемых в хирургии.

Хирургия — это область, требующая большого внимания и точности. В ходе проведения операций не может быть места для ошибок, поэтому хирургу ассистирует целый штат медработников, а вот хирургические роботы способны справляться со многими задачами самостоятельно.

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Мастерство ботов-врачевателей продемонстрировало издание interestingengineering.com.

Пожалуй, самый известный хирургический робот — Da Vinci. Этот аппарат помогает хирургам выполнять минимально инвазивные операции с помощью консоли, которой управляет хирург. Бот считывает сигналы и копирует движения рук врача в режиме реального времени. На данный момент робот уже провел более 5 млн операций. На видео показано, как робоврач тренируется на фруктах накладывать швы. Очень деликатная работа.

Но это не единственный хирургический робот в мире. Существуют боты, создающие трехмерные модели позвоночника пациента и помогающие проводить операции на позвоночнике. Они точно знают, куда и под каким углом следует вставлять специальные штифты. Есть боты, выполняющие частичную или полную замену коленного сустава. Конечно, делают они это под управлением опытных докторов. В Японии разработана система Yomi, предназначенная для дантистов. Она помогает в установке зубных имплантатов, а также способна провести сканирование челюсти пациента.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии разрабатывают аватаров, при помощи которых люди смогут удаленно посещать МКС.