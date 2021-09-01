Экскурсия на МКС. Японские роботы-аватары позволят каждому путешествовать в космос

При помощи ботов можно будет не только виртуально посещать МКС, но и выполнять различные задачи на станции с помощью механических рук.

В Японии разрабатывают проект роботических "аватаров" для удаленного посещения космоса.

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Об этом японское космическое агентство (JAXA) сообщило на официальном сайте.

Ведомство сотрудничает с частной компанией avatarin Inc, которая разработала платформу нового поколения, объединившую в себе технологии виртуальной реальности, искусственного интеллекта, телекоммуникации, робототехники, передачи тактильных ощущений и многое другое. Пользователи могут удаленно управлять роботом в реальном времени, чтобы имитировать свое присутствие, в том числе взаимодействовать с окружающей средой, к примеру, перемещать предметы.

Технологию назвали Space Avatar Project ("космический аватар") и уже протестировали на МКС в 2020 году. Инженеры успешно поговорили с космонавтами во время эксперимента на борту японского экспериментального модуля "KIBO". Вдохновившись успехом, они пытаются расширить возможности технологии, а для этого привлекли ученых из Университета Токио.

[ + – ] Робот-аватар в модуле "KIBO" на МКС Фото: JAXA

"Этот новый партнерский проект, "Космический аватар", направлен на дальнейшее изучение, разработку и демонстрацию использования космических аватаров в следующих трех областях: дальние космические путешествия; помощь в удаленной работе; выход на орбиту", — отмечается в пресс-релизе.

Во время удаленных путешествий люди смогут управлять ботами, находящимися на МКС и других космических объектах. В частности, участники проекта будут свободно перемещаться по помещениям и общаться с космонавтами, передавая голос и видео при помощи веб-камер. JAXA продвигает этот проект под лозунгом "Космос для всех", надеясь открыть новую эру доступного космического туризма.

Технология также позволит специалистам удаленно выполнять работу в космосе, управляя роботами с Земли. Для этой цели инженеры разработают аватары с высокоточными механическими руками. Предполагается, что технология облегчит жизнь и работу космонавтов.

JAXA также запустит услугу под названием "Опыт удаленного посещения космоса". Участники проекта планируют при помощи робота-аватара "newme" проводить образовательные экскурсии в музее на базе Космического центра Танегасима, самого крупного космодрома в Японии, а также по другим объектам японского агентства.

Инженерная школа Токийского университета займется разработкой системы, с помощью которой аппараты-аватары смогут определять свое положение в пространстве. Ученые используют методы локализации динамических систем и оценку состояния на основе законов движения. Ожидается, что роботы смогут создавать виртуальные карты на основе последовательностей изображений, собранных для аватара при развертывании на МКС.

Технологии для космического туризма совершили настоящий прорыв в 2021 году. Фокус разбирался, почему соревнуются миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

Писали также, что космический туризм представляет опасность для атмосферы Земли. По словам ученым, космические корабли, на которых собираются отправлять туристов, сжигают топливо и выделяют очень много тепла, которое пагубно влияет на окружающую среду.