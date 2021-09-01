Екскурсія на МКС. Японські роботи-аватари дозволять кожному подорожувати в космос

За допомогою ботів можна буде не тільки віртуально відвідувати МКС, а й виконувати різні завдання на станції за допомогою механічних рук.

В Японії розробляють проект роботичних "аватарів" для віддаленого відвідування космосу.

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Про це японське космічне агентство (JAXA) повідомило на офіційному сайті.

Відомство співпрацює з приватною компанією avatarin Inc, яка розробила платформу нового покоління, що об'єднала в собі технології віртуальної реальності, штучного інтелекту, телекомунікації, робототехніки, передачі тактильних відчуттів і багато іншого. Користувачі можуть дистанційно керувати роботом у реальному часі, щоб імітувати свою присутність, у тому числі взаємодіяти з навколишнім середовищем, наприклад, переміщати предмети.

Технологію назвали Space Avatar Project ("космічний аватар") і вже протестували на МКС у 2020 році. Інженери успішно поговорили з космонавтами під час експерименту на борту японського експериментального модуля "KIBO". Надихнувшись успіхом, вони намагаються розширити можливості технології, а для цього залучили вчених із Університету Токіо.

[ + – ] Робот-аватар у модулі "KIBO" на МКС Фото: Hayabusa

"Цей новий партнерський проект, "Космічний аватар", спрямований на подальше вивчення, розробку і демонстрацію використання космічних аватарів у наступних трьох областях: далекі космічні подорожі; допомога у віддаленій роботі; вихід на орбіту", — наголошується в пресрелізі.

Під час віддалених подорожей люди зможуть керувати ботами, які перебувають на МКС, і іншими космічними об'єктами. Зокрема, учасники проекту будуть вільно переміщатися по приміщеннях і спілкуватися з космонавтами, передаючи голос і відео за допомогою веб-камер. JAXA просуває цей проект під гаслом "Космос для всіх", сподіваючись відкрити нову еру доступного космічного туризму.

Технологія також дозволить фахівцям віддалено виконувати роботу в космосі, керуючи роботами з Землі. Для цієї мети інженери розроблять аватари з високоточними механічними руками. Передбачається, що технологія полегшить життя і роботу космонавтів.

JAXA також запустить послугу під назвою "Досвід віддаленого відвідування космосу". Учасники проекту планують за допомогою робота-аватара "newme" проводити освітні екскурсії в музеї на базі Космічного центру Танегасіма, найбільшого космодрому в Японії, а також по інших об'єктах японського агентства.

Інженерна школа Токійського університету займеться розробкою системи, за допомогою якої апарати-аватари зможуть визначати своє розташування в просторі. Вчені використовують методи локалізації динамічних систем і оцінку стану на основі законів руху. Очікується, що роботи зможуть створювати віртуальні картки на основі послідовностей зображень, зібраних для аватара при розгортанні на МКС.

Технології для космічного туризму зробили справжній прорив у 2021 році. Фокус розбирався, чому змагаються мільярдери Джефф Безос і Річард Бренсон.

Писали також, що космічний туризм становить небезпеку для атмосфери Землі. За словами вчених, космічні кораблі, на яких збираються відправляти туристів, спалюють паливо і виділяють дуже багато тепла, яке згубно впливає на навколишнє середовище.