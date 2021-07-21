Космічний туризм. Атмосфері Землі загрожує катастрофа через комерційні польоти в космос, — вчені

Паливо, на якому літають ракети Бренсона, Безоса та Маска, а також високі температури під час запуску та приземлення негативно впливають на атмосферу.

Комерційна гонка за залучення туристів у космос розгорається між засновником Virgin Galactic Річардом Бренсоном і власником Blue Origin Джеффом Безосом. 11 липня Бренсон на своєму ракетоплані VSS Unity досяг висоти 86 кілометрів, а Джефф Безос 20 липня на ракеті New Shepard піднявся на висоту 107 кілометрів у навколоземному просторі.

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Ці запуски є демонстративними польотами, щоб дати можливість показати багатим туристам, що вони можуть побувати в космосі. В основі обох туристичних пропозицій лежить можливість взяти участь у 10-хвилинному польоті, кілька хвилин побувати в невагомості та поглянути на Землю з космосу. Щоб не відставати від Бренсона та Безоса, компанія SpaceX Ілона Маска забезпечить від чотирьох до пʼяти днів орбітального польоту в капсулі Crew Dragon трохи пізніше вже в цьому році, повідомляє iflscience.com

Ймовірні екологічні наслідки індустрії космічного туризму розглядає у своєму дослідженні Елоїза Маре, доцентка кафедри фізичної географії Лондонського університету.

"Безос хвалиться, що його ракета екологічніша, ніж VSS Unity Бренсона. У двигуні Blue Engine 3 (BE-3) Безоса використовується рідкий водень і рідке кисневе паливо. У VSS Unity використовується гібридне паливо, що складається з твердого палива на основі вуглецю, полібутадієну з кінцевими гідроксильними групами (HTPB) і рідкого окислювача, оксиду азоту. Ракета SpaceX Falcon виведе Crew Dragon на орбіту з використанням рідкого гасу та рідкого кисню", — говорить Маре.

Спалювання цього палива забезпечує енергію, необхідну для запуску ракет у космос, а також генерує парникові гази та забруднювачі повітря. При спалюванні палива BE-3 утворюється велика кількість водяної пари, тоді як при спалюванні палива VSS Unity і Falcon утворюється діоксид вуглецю, сажа та деяка кількість водяної пари. Окислювач на основі азоту, використовуваний VSS Unity, також генерує оксиди азоту, сполуки, які сприяють забрудненню повітря ближче до Землі.

Приблизно дві третини ракетних вихлопних газів викидається в стратосферу (12-50 км) і мезосферу (50-85 км), де вони можуть зберігатися протягом як мінімум двох-трьох років. Дуже високі температури під час запуску та повернення в атмосферу (коли згорають захисні теплові екрани кораблів, які повертаються) також перетворюють стабільний азот у повітрі на реактивні оксиди азоту, каже Маре.

Ці гази і їхні частки негативно впливають на атмосферу в багатьма способами. У стратосфері оксиди азоту та хімічні речовини, що утворюються при розкладанні водяної пари, перетворюють озон на кисень, руйнуючи озоновий шар, який захищає життя на Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

"Викиди CO₂ та сажі у вихлопних газах затримують тепло в атмосфері, сприяючи глобальному потеплінню. Також може відбуватися охолодження атмосфери, оскільки хмари, утворені з водяної пари, відбивають сонячне світло назад в космос. Виснажений озоновий шар також буде поглинати менше сонячного світла і, таким чином, менше нагрівати стратосферу", — говорить вчений.

Зараз важливе чітке розуміння того, як буде розвиватися індустрія космічного туризму. Virgin Galactic очікує, що щорічно буде пропонувати 400 польотів у космос багатим туристам. Blue Origin і SpaceX ще не оголосили про свої плани.

"У глобальному масштабі кількість запусків ракет не повинна значно збільшуватися з нинішніх 100 або бути приблизно такою, яку здійснюють щороку, щоб викликати шкідливі ефекти, які не поступаються іншим джерелам забруднення, таким як озоноруйнівні хлорфторвуглеці і CO₂ від літаків", — говорить Маре.

Викиди CO₂ у розрахунку на чотирьох туристів, що здійснюють космічний політ, будуть у 50-100 разів більшими, ніж від однієї до трьох тонн на пасажира при далекомагістральних польотах на літаку, каже вчена.

"Науковцям потрібно краще розуміти вплив цих астронавтів-мільярдерів на атмосферу нашої планети", — говорить Маре.

Нагадуємо, що ракета New Shepard Джеффа Безоса стала новим мемом у мережі. Користувачі Twitter порівняли космічний корабель мільярдера з ракетою Доктора Зло.

Також Фокус писав про те, у чому суть космічної гонки Джеффа Безоса та Річарда Бренсона.