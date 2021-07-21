Непристойна ракета. New Shepard Джеффа Безоса став новим мемом у мережі (фото)

Користувачі Twitter порівняли космічний корабель мільярдера з ракетою Доктора Зло.

Засновник Blue Origin Джефф Безос вчора, 20 липня, з трьома іншими астронавтами полетів на висоту 107 кілометрів та успішно повернувся на Землю. Він заявив, що цей політ був для нього "найкращим днем у житті". Безос, його брат Марк, колишня льотчиця Воллі Фанк і 18-річний Олівер Демен літали на ракеті New Shepard і благополучно приземлилися в пустелі Західного Техасу після 10 хвилин польоту.

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Безос був другим бізнесменом-мільярдером усього за девʼять днів, який вирушив у космос. Річард Бренсон із Virgin Galactic зробив це ще 11 липня. Запуск Бренсона надихнув на створення безлічі мемів і жартів, і політ Безоса не залишився без уваги, повідомляє cnet.com

Користувачі мережі звернули увагу на форму ракети, особливо, коли пасажирська капсула перебувала на вершині ракети. Багато хто побачив те, про що не говорять за сімейною вечерею.

"Іноді є ознаки того, що люди, які працюють на багату або впливову людину, відчувають крайнє презирство до свого боса", — написав один користувач у Twitter. "Ракета ч*ен — одна з таких ознак".

Спостерігаючи за запуском деякі люди могли думати тільки про одне: про Остіна Паверса. Точніше, про одну дуже специфічну сцену з фільму-пародії "Остіна Паверс: Шпигун, який мене спокусив", повідомляє thewrap.com. Тому в Twitter зʼявилися тисячі повідомлень з відсилками до відомого фільму 1999 року.

[ + – ] Я дивлюся на запуск Blue Origin і присягаюся, все, що я бачу — це ракета Доктора Зло.

[ + – ] Перша фотографія з капсули Blue Origin.

[ + – ] Ракета Blue Origin проти ракети Остіна Паверса. Принаймні, у Річарда Бренсона був оригінальний дизайн, коли він вирушив у космос минулого тижня

А деякі залучили до обговорення ракети колишню дружину Безоса, Маккензі Скотт.

[ + – ] Важко уявити собі кращий результат розлучення, ніж отримати 50 мільярдів доларів, а потім ваш колишній буквально покидає планету

[ + – ] У цей знаменний день польоту Джеффа Безоса в космос я хотіла би сердечно привітати його колишню дружину Маккензі Скотт, яка втілює в життя мрію кожної жінки, яка коли-небудь мріяла, щоб її колишній звалив із лиця планети; твої мрії збуваються, дівчинко

Деякі жарти стосувалися того факту, що Безос і його команда насправді провели дуже мало часу в своєму польоті, приземлившись через 10 хвилин.

"Розбуди мене, коли Безос проведе в космосі стільки ж часу, скільки і собака", — написав письменник Алекс Шепард, маючи на увазі радянську собаку Лайку.

Ракета New Shepard складається з капсули екіпажу, схожої на гриб, яка розширюється над ракетою-носієм. Закруглена вершина здається більш опуклою, ніж у багатьох інших ракет, але вона не унікальна, повідомляє The Guardian.

[ + – ] Ракета New Shepard Фото: Blue Origin

"Існує довга історія того, що ми називаємо ракетами-молотами, у яких діаметр капсули більший, ніж у ракети-носія", — говорить Джонатан Макдавелл, астроном із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики. "У них дійсно прекрасна аеродинаміка".

За словами Лаури Форчік, власниці компанії Astralytical, яка займається космічною аналітикою, як і носові частини пасажирських і військових літаків, капсули бувають найрізноманітніших форм, інтерʼєр New Shepard розроблений так, щоб "збільшити внутрішній обʼєм" для шести пасажирів.

"Вони зробили дуже багато для того, щоб надати капсулі ідеальну форму, щоб надати найбільший обсяг, кращі вікна та створити дизайн, який не вбʼє нікого на борту", — говорить астрофізик Скотт Менлі. "І вони вигадали форму купола".

Що стосується ракети-носія, інженери працюють над зменшенням її маси, роблячи її якомога меншою. "Легше збалансувати довгий і тонкий циліндр, ніж товщий", — говорить Форчік.

Це може призвести до того, що капсула стане трохи ширшою, ніж можна було спочатку припускати. "Все зводиться до оптимізації двох різних конструкцій і неможливості досягти їхньої повної відповідності", — говорить Макдавелл. Він вказав на інші приклади ракет із вершиною, яка злегка розширюється, враховуючи ракету Atlas V Starliner, запуск якої очікується наступного тижня.

До "антропоморфних" якостей ракети додається виступ у вершини, який "дуже, дуже очевидний", — говорить Менлі. Це зроблено для того, щоб пристосувати "кільцеподібний плавник", який має основоположне значення для процесу повторного входу, протидіючи впливу плавника внизу, коли ракета-носій рухається в зворотному напрямку.

"Я не знаю, чи змогла б я зробити дизайн так, але впевнена, що це було повністю повʼязано з фізикою, а також з економією коштів", — говорить Форчік.

Проте, "вони не могли не помітити, як виглядає ракета", — говорить Макдавелл. "Ви повинні уявити, що було зібрання, на якому хтось запитав: "Ви дійсно хочете летіти в такому вигляді?" Але я припускаю, що інженер встав і сказав: "Це те, що говорить математика. Це оптимальна конфігурація. Тому на цьому ми будемо летіти".