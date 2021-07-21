Непристойная ракета. New Shepard Джеффа Безоса стал новым мемом в сети (фото)

Пользователи Twitter сравнили космический корабль миллиардера с ракетой Доктора Зло.

Основатель Blue Origin Джефф Безос вчера, 20 июля, с тремя другими астронавтами полетел на высоту 107 километров и успешно вернулся на Землю. Он заявил, что этот полет был для него "лучшим днем в жизни". Безос, его брат Марк, бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен летали на ракете New Shepard и благополучно приземлились в пустыне Западного Техаса после 10 минут полета.

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Безос был вторым бизнесменом-миллиардером всего за девять дней, который отправился в космос. Ричард Брэнсон из Virgin Galactic сделал это еще 11 июля. Запуск Брэнсона вдохновил на создание множества мемов и шуток, и полет Безоса не остался без внимания, сообщает cnet.com

Пользователи сети обратили внимание на форму ракеты, особенно, когда пассажирская капсула находилась на вершине ракеты. Многие увидели то, о чем не говорят за семейным ужином.

"Иногда есть признаки того, что люди, работающие на богатого или влиятельного человека, испытывают крайнее презрение к своему боссу", — написал один пользователь в Twitter. "Ракета ч*ен — один из таких признаков".

Наблюдая за запуском некоторые люди могли думать только об одном: об Остине Пауэрсе. Вернее, об одной очень специфической сцене из фильма-пародии "Остина Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил", сообщает thewrap.com. Поэтому в Twitter появились тысячи сообщений с отсылкой к известному фильму 1999 года.

[ + – ] Я смотрю на запуск Blue Origin и клянусь, все, что я вижу - это ракета Доктора Зло.

[ + – ] Первая фотография из капсулы Blue Origin.

[ + – ] Ракета Blue Origin против ракеты Остина Пауэрса. По крайней мере, у Ричарда Брэнсона был оригинальный дизайн, когда он отправился в космос на прошлой неделе.

А некоторые привлекли к обсуждению ракеты бывшую жену Безоса, Маккензи Скотт.

[ + – ] Трудно представить себе лучший результат развода, чем получить 50 миллиардов долларов, а затем ваш бывший буквально покидает планету.

[ + – ] В этот знаменательный день полета Джеффа Безоса в космос я хотела бы сердечно поздравить его бывшую жену Маккензи Скотт, которая воплощает в жизнь мечту каждой женщины, которая когда-либо мечтала, чтобы ее бывший свалил с лица планеты; твои мечты сбываются, девочка.

Некоторые шутки касались того факта, что Безос и его команда на самом деле провели очень мало времени в своем полете, приземлившись через 10 минут.

"Разбуди меня, когда Безос проводет в космосе столько же времени, сколько и собака", — написал писатель Алекс Шепард, имея в виду советскую собаку Лайку.

Ракета New Shepard состоит из капсулы экипажа, похожей на гриб, которая расширяется над ракетой-носителем. Закругленная вершина кажется более выпуклой, чем у многих других ракет, но она не уникальна, сообщает The Guardian

[ + – ] Ракета New Shepard Фото: Blue Origin

"Существует долгая история того, что мы называем ракетами-молотами, у которых диаметр капсулы больше, чем у ракеты-носителя", — говорит Джонатан МакДауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. "У них действительно прекрасная аэродинамика".

По словам Лауры Форчик, владелицы компании Astralytical, занимающейся космической аналитикой, как и носовые части пассажирских и военных самолетов, капсулы бывают самых разных форм, интерьер New Shepard разработан таким образом, чтобы "увеличить внутренний объем" для шести пассажиров.

"Они сделали очень много для того, чтобы придать капсуле идеальную форму, чтобы придать наибольший объем, лучшие окна и создать дизайн, который не убьет никого на борту", ​​- говорит астрофизик Скотт Мэнли. "И они придумали форму купола".

Что касается ракеты-носителя, инженеры работают над уменьшением ее массы, делая ее как можно меньше. "Легче сбалансировать длинный и тонкий цилиндр, чем более толстый", — говорит Форчик.

Это может привести к тому, что капсула окажется немного шире, чем можно было изначально предполагать. "Все сводится к оптимизации двух разных конструкций и невозможности добиться их полного соответствия", — говорит Макдауэлл. Он указал на другие примеры ракет со слегка расширяющейся вершиной, включая ракету Atlas V Starliner, запуск которой ожидается на следующей неделе.

К "антропоморфным" качествам ракеты добавляется выступ у вершины, который "очень, очень очевиден", — говорит Мэнли. Это сделано для того, чтобы приспособить "кольцевидный плавник", который имеет основополагающее значение для процесса повторного входа, противодействуя влиянию плавника внизу, когда ракета-носитель движется в обратном направлении.

"Я не знаю, смогла бы я сделать дизайн таким образом, но уверена, что это было полностью связано с физикой, а также с экономией средств", — говорит Форчик.

Тем не менее, "они не могли не заметить, как выглядит ракета", — говорит Макдауэлл. "Вы должны представить, что было собрание, на котором кто-то спросил: "Вы действительно хотите лететь в таком виде?" Но я предполагаю, что инженер встал и сказал: "Это то, что говорит математика. Это оптимальная конфигурация. Поэтому на этом мы будем лететь".