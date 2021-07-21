Космический туризм. Атмосфере Земли грозит катастрофа из-за коммерческих полетов в космос, - ученые

Топливо, на котором летают ракеты Брэнсона, Безоса и Маска, а также высокие температуры во время запуска и приземления негативно воздействуют на атмосферу.

Коммерческая гонка за привлечение туристов в космос разгорается между основателем Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном и владельцем Blue Origin Джеффом Безосом. 11 июля Брэнсон на своем ракетоплане VSS Unity достиг высоты 86 километров, а Джефф Безос 20 июля на ракете New Shepard поднялся на высоту 107 километров в околоземном пространстве.

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Эти запуски являются демонстративными полетами, чтобы дать возможность показать богатым туристам, что они могут побывать в космосе. В основе обоих туристических предложений лежит возможность поучаствовать в 10-минутном полете, на несколько минут побывать в невесомости и взглянуть на Землю из космоса. Чтобы не отставать от Брэнсона и Безоса, компания SpaceX Илона Маска обеспечит от четырех до пяти дней орбитального полета в капсуле Crew Dragon немного позже уже в этом году, сообщает iflscience.com

Вероятные экологические последствия индустрии космического туризма рассматривает в своем исследовании Элоиза Марэ, доцент кафедры физической географии Лондонского университета.

"Безос хвастается, что его ракета экологичнее, чем VSS Unity Брэнсона. В двигателе Blue Engine 3 (BE-3) Безоса используется жидкий водород и жидкое кислородное топливо. В VSS Unity используется гибридное топливо, состоящее из твердого топлива на основе углерода, полибутадиена с концевыми гидроксильными группами (HTPB) и жидкого окислителя, оксида азота. Ракета SpaceX Falcon выведет Crew Dragon на орбиту с использованием жидкого керосина и жидкого кислорода", — говорит Марэ.

Сжигание этого топлива обеспечивает энергию, необходимую для запуска ракет в космос, а также генерирует парниковые газы и загрязнители воздуха. При сжигании топлива BE-3 образуется большое количество водяного пара, в то время как при сжигании топлива VSS Unity и Falcon образуется диоксид углерода, сажа и некоторое количество водяного пара. Окислитель на основе азота, используемый VSS Unity, также генерирует оксиды азота, соединения, которые способствуют загрязнению воздуха ближе к Земле.

Примерно две трети ракетных выхлопных газов выбрасывается в стратосферу (12–50 км) и мезосферу (50–85 км), где они могут сохраняться в течение как минимум двух-трех лет. Очень высокие температуры во время запуска и возвращения в атмосферу (когда сгорают защитные тепловые экраны возвращающихся кораблей) также превращают стабильный азот в воздухе в реактивные оксиды азота, говорит Марэ.

Эти газы и их частицы оказывают множество негативных воздействий на атмосферу. В стратосфере оксиды азота и химические вещества, образующиеся при разложении водяного пара, превращают озон в кислород, разрушая озоновый слой, который защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения.

"Выбросы CO₂ и сажи в выхлопных газах задерживают тепло в атмосфере, способствуя глобальному потеплению. Также может происходить охлаждение атмосферы, поскольку облака, образованные из испускаемого водяного пара, отражают поступающий солнечный свет обратно в космос. Истощенный озоновый слой также будет поглощать меньше поступающего солнечного света и, таким образом, меньше нагревать стратосферу", — говорит ученая.

Сейчас важно четкое понимание того, как будет развиваться индустрия космического туризма. Virgin Galactic ожидает, что ежегодно будет предлагать 400 полетов в космос богатым туристам. Blue Origin и SpaceX еще не объявили о своих планах.

"В глобальном масштабе количество запусков ракет не должно значительно увеличиваться с нынешних 100 или около того, выполняемых каждый год, чтобы вызвать вредные эффекты, которые не уступают другим источникам, загрязнения таким как озоноразрушающие хлорфторуглероды и CO₂ от самолетов", — говорит Марэ.

Выбросы CO₂ в расчёте на четырех туристов, совершающих космический полет, будут в 50–100 раз больше, чем от одной до трех тонн на пассажира при дальнемагистральном полете на самолете, говорит ученая.

"Ученым необходимо лучше понимать влияние этих астронавтов-миллиардеров на атмосферу нашей планеты", — говорит Марэ.

Напоминаем, что ракета New Shepard Джеффа Безоса стала новым мемом в сети. Пользователи Twitter сравнили космический корабль миллиардера с ракетой Доктора Зло.

Также Фокус писал о том, в чем суть космической гонки Джеффа ­­Безоса и Ричарда Брэнсона.