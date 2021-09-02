Віртуози своєї справи: інженери показали, на що здатні роботи-хірурги (відео)

В YouTube набирає популярність ролик, який демонструє майстерність роботів, які використовуються в хірургії.

Хірургія — це область, що вимагає великої уваги й точності. В ході проведення операцій не може бути місця для помилок, тому хірурга асистує цілий штат медпрацівників, а ось хірургічні роботи здатні справлятися з багатьма завданнями самостійно.

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Майстерність ботів-лікарів продемонструвало видання interestingengineering.com.

Мабуть, найвідоміший хірургічний робот — Da Vinci. Цей апарат допомагає хірургам виконувати мінімально інвазивні операції за допомогою консолі, якою управляє хірург. Бот зчитує сигнали і копіює рухи рук лікаря в режимі реального часу. Наразі робот уже провів більше 5 млн операцій. На відео показано, як роболікар тренується на фруктах накладати шви. Дуже делікатна робота.

Але це не єдиний хірургічний робот у світі. Існують боти, які створюють тривимірні моделі хребта пацієнта і допомагають проводити операції на хребті. Вони точно знають, куди і під яким кутом слід вставляти спеціальні штифти. Є боти, які виконують часткову або повну заміну колінного суглоба. Звичайно, роблять вони це під керівництвом досвідчених лікарів. В Японії розроблена система Yomi, призначена для дантистів. Вона допомагає в установці зубних імплантатів, а також здатна провести сканування щелепи пацієнта.

Раніше ми повідомляли про те, що в Японії розробляють аватарів, за допомогою яких люди зможуть віддалено відвідувати МКС.