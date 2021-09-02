В космос без пилота: в Новой Зеландии протестировали многоразовый суборбитальный самолет (видео)

Новый тип транспорта сможет перевозить вес до 250 кг и стартовать в космос из обычных аэропортов.

Прототип многоразового космического самолета Mk-II Aurora от компании Dawn Aerospace за три дня провел пять успешных тестовых полетов в Новой Зеландии.

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Об этом пишет New Atlas.

Новозеландско-голландская компания провела испытания своей беспилотной модели с 28 по 30 июля на высоте до 1036 м, при этом два полета состоялись с интервалом в полтора часа. Тесты прошли в соответствии с сертификатом, выданным Dawn Управлением гражданской авиации Новой Зеландии (CAA), который позволил Mk-II Aurora стартовать со взлетной полосы обычных аэропортов.

Самолет может горизонтально взлетать и приземляться. Он пока оснащен суррогатными реактивными двигателями, но они будут заменены ракетными на жидком топливе, которые пока проходят статические испытания. Ожидается, что они будут разгонять транспортное средство до сверхзвуковых скоростей за счет жидкого топлива из перекиси водорода и керосина.

По словам разработчиков, в конечном итоге самолет будет летать по суборбитальной траектории на высоте около 100 км. Максимальная нагрузка составит 250 кг, а первую ступень можно будет использовать многократно. Инженеры рассказали Wire, что стоимость одного полета составит около $50 тыс. Представители компании добавили, что Mk-II Aurora является предшественником более мощного двухступенчатого корабля Mk-III, который предназначен для полетов с нескольких узловых точек запуска, оборудованных на Земле. Dawn хочет создать целый флот для коммерческих перевозок и запускать по несколько космических рейсов в день. Mk-II также планируют использовать для сбора атмосферных данных и составления прогноза погоды, а также для проведения ряда научных исследований.

"Dawn ориентирован на устойчивый и масштабируемый доступ в космос, а модель Mk-II полностью пригодна для повторного использования", — высказался генеральный директор Dawn Стефан Пауэлл.

Ранее в ЮАР показали сверхзвуковой электросамолет, безопасный для окружающей среды. По словам конструкторов, он сможет разгоняться до 1,9 Маха на большой высоте и приземляться даже с отказавшими двигателями. Первые полеты планируют провести только в 2029 году.