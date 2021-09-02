У космос без пілота: у Новій Зеландії протестували багаторазовий суборбітальний літак (відео)

Новий тип транспорту зможе перевозити вагу до 250 кг і стартувати в космос зі звичайних аеропортів.

Прототип багаторазового космічного літака Mk-II Aurora від компанії Dawn Aerospace за три дні провів п'ять успішних тестових польотів у Новій Зеландії.

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Про це пише New Atlas.

Новозеландсько-голландська компанія провела випробування своєї безпілотної моделі з 28 по 30 липня на висоті до 1036 м, при цьому два польоти відбулися з інтервалом у півтори години. Тести пройшли відповідно до сертифікатів, виданих Dawn Управлінням цивільної авіації Нової Зеландії (CAA), яке дозволило Mk-II Aurora стартувати зі злітної смуги звичайних аеропортів.

Літак може горизонтально злітати і приземлятися. Він поки оснащений сурогатними реактивними двигунами, але вони будуть замінені ракетними на рідкому паливі, які поки проходять статичні випробування. Очікується, що вони будуть розганяти транспортний засіб до надзвукових швидкостей за рахунок рідкого палива з перекису водню і гасу.

За словами розробників, у кінцевому підсумку літак буде літати по суборбітальній траєкторії на висоті близько 100 км. Максимальне навантаження становитиме 250 кг, а першу сходинку можна буде використовувати багаторазово. Інженери розповіли Wire, що вартість одного польоту становитиме близько $50 тис. Представники компанії додали, що Mk-II Aurora є попередником більш потужного двоступеневого корабля Mk-III, який призначений для польотів з декількох вузлових точок запуску, обладнаних на Землі. Dawn хоче створити цілий флот для комерційних перевезень і запускати по декілька космічних рейсів на день. Mk-II також планують використовувати для збору атмосферних даних і складання прогнозу погоди, а також для проведення ряду наукових досліджень.

"Dawn орієнтований на стійкий і масштабований доступ у космос, а модель Mk-II повністю придатна для повторного використання", — висловився генеральний директор Dawn Стефан Пауелл.

Раніше в ПАР показали надзвуковий електролітак, безпечний для навколишнього середовища. За словами конструкторів, він зможе розганятися до 1,9 Маха на великій висоті і приземлятися навіть двигунами, що відмовили. Перші польоти планують провести тільки у 2029 році.