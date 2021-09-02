Полет нормальный: NASA впервые испытает воздушное такси для перевозки пассажиров

Специалисты изучают возможности самолета, чтобы составить универсальный тест для сертификации электротранспорта в США.

Космическое агенство США (NASA) впервые испытает модель воздушного такси с системой вертикального взлета и посадки (VTOL).

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Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Летные испытания электрического самолета от компании Joby Aviation начались в понедельник, 30 августа, в рамках программы Advanced Air Mobility (AAM), что переводится как "продвинутая воздушная мобильность". До 3 сентября на базе около города Биг-Сур в Калифорнии будут тестировать транспортное средство Joby, предназначенное для коммерческой перевозки пассажиров.

В NASA собирают данные о характеристиках транспортных средств и акустических показателях, чтобы в будущем разработать инфраструктуру для воздушного пространства. Испытания помогут агентству выявить пробелы в существующих правилах Федерального управления гражданской авиации США, а также включить электросамолеты в национальную систему. Испытания в рамках программы AAM продлятся несколько лет в разных регионах страны. В будущем такие самолеты станут воздушным такси в городах и прилегающих к ним районах.

"Тестирование развития национальной кампании — важный стратегический шаг в достижении целей НАСА по ускорению графика развития индустрии ААМ. Эти сценарии тестирования помогут выявить пробелы в текущих стандартах, чтобы помочь отрасли в интеграции транспортных средств AAM в воздушное пространств", — отметил Дэвис Хакенберг, представитель миссии NASA по интеграции с ААМ.

В рамках подготовленного сценария, эксперты будут собирать информацию о том, как движется самолет Joby, как он звучит и как транспортное средство взаимодействует с инспекторами. В частности, команда разместила мобильную акустическую установку и построила массив из более чем 50 микрофонов для измерения уровня шума. Анализ собранных данных поможет NASA cоставить первый набор тестов для проверки eVTOL, запланированный на 2022 год. Он будет включать в себя более сложные сценарии полета для других инновационных транспортных средств, а также минимальные требования для участия в отборе.

"Национальная кампания НАСА AAM нацелена на общественное признание eVTOL. Мы гордимся тем, что в течение последних 10-ти лет тесно сотрудничали с НАСА в области электрических полетов и стали первой компанией, совершившей полеты в рамках этой кампании", — заявил гендиректор Joby Aviation Джо Бен Бевирт.

Команда также проверит механизмы безопасности и пригодность технологий NASA для коммерческих полетов. После получения доступа к национальному воздушному пространству США, программа обеспечит эффективную и доступную систему для пассажирских и грузовых перевозок. Она может включать в себя летательные аппараты — дроны для доставки посылок, воздушное такси и медицинские авиатранспортные средства.

Авиационная система NASA включает в себя разработку и развитие авиации нового типа. Национальная кампания AAM является частью управления агентства по аэронавтическим исследованиям.

Ранее NASA представила первый электросамолет для перевозки пассажиров. Модель X-57 Maxwell имеет 14 винтовых двигателей, 12 из которых работают от аккумуляторов, и может пролететь до 160 километров. Такую малую дальность полета разработчики объясняют низкой емкостью батарей.