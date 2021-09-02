Політ нормальний: NASA вперше випробує повітряне таксі для перевезення пасажирів

Фахівці вивчають можливості літака, щоб скласти універсальний тест для сертифікації електротранспорту в США.

Космічне агентство США (NASA) вперше випробує модель повітряного таксі з системою вертикального зльоту і посадки (VTOL).

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Про це відомство повідомило на своєму офіційному сайті.

Льотні випробування електричного літака від компанії Joby Aviation почалися в понеділок, 30 серпня, в межах програми Advanced Air Mobility (AAM), що перекладається як "просунута повітряна мобільність". До 3 вересня на базі біля міста Біг-Сур у Каліфорнії тестуватимуть транспортний засіб Joby, призначений для комерційного перевезення пасажирів.

У NASA збирають дані про характеристики транспортних засобів і акустичних показників, щоб у майбутньому розробити інфраструктуру для повітряного простору. Випробування допоможуть агентству виявити прогалини в існуючих правилах Федерального управління цивільної авіації США, а також включити електролітаки в національну систему. Випробування в межах програми AAM триватимуть кілька років у різних регіонах країни. У майбутньому такі літаки стануть повітряним таксі в містах і прилеглих до них районах.

"Тестування розвитку національної кампанії — важливий стратегічний крок в досягненні цілей НАСА щодо прискорення графіка розвитку індустрії ААМ. Ці сценарії тестування допоможуть виявити прогалини в поточних стандартах, щоб допомогти галузі в інтеграції транспортних засобів AAM в повітряний простір", — зазначив Девіс Гакенберг, представник місії NASA з інтеграції з ААМ.

В межах підготованого сценарію, експерти збиратимуть інформацію про те, як рухається літак Joby, як він звучить і як транспортний засіб взаємодіє з інспекторами. Зокрема, команда розмістила мобільну акустичну установку і побудувала масив із більш ніж 50 мікрофонів для вимірювання рівня шуму. Аналіз зібраних даних допоможе NASA скласти перший набір тестів для перевірки eVTOL, запланований на 2022 рік. Він включатиме складніші сценарії польоту для інших інноваційних транспортних засобів, а також мінімальні вимоги для участі в відборі.

"Національна кампанія НАСА AAM націлена на суспільне визнання eVTOL. Ми пишаємося тим, що протягом останніх 10-ти років тісно співпрацювали з НАСА в області електричних польотів і стали першою компанією, яка здійснила польоти в межах цієї кампанії", — заявив гендиректор Joby Aviation Джо Бен Бевірт.

Команда також перевірить механізми безпеки та придатність технологій NASA для комерційних польотів. Після отримання доступу до національного повітряного простору США програма забезпечить ефективну й доступну систему для пасажирських і вантажних перевезень. Вона може включати в себе літальні апарати — дрони для доставки посилок, повітряне таксі і медичні авіатранспортні засоби.

Авіаційна система NASA включає в себе розробку і розвиток авіації нового типу. Національна кампанія AAM є частиною управління агентства з аеронавтичних досліджень.

Раніше NASA представила перший електролітак для перевезення пасажирів. Модель X-57 Maxwell має 14 гвинтових двигунів, 12 із яких працюють від акумуляторів, і може пролетіти до 160 кілометрів. Таку малу дальність польоту розробники пояснюють низькою ємністю батарей.