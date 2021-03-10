NASA представила перший електролітак для перевезення пасажирів (відео)

У літаку використовується 14 гвинтових двигунів і акумулятори, які дозволять літаку пролітати до 160 км на одному заряді.

Космічне агентство NASA представило літак повністю на електричній установці. Про це повідомляється на сайті NASA.

Електролітак X-57 Maxwell розробляється для просування стандартів сертифікації електричних літаків. У літаку використовують 14 гвинтових двигунів. 12 з них отримують живлення від акумуляторів. Всі 14 двигунів працюють лише при наборі висоти, інші двигуни можуть включатися у певні моменти польоту.

Призначення X-57 — нетривалі рейси з малою кількістю пасажирів. На одному заряді літак здатний пролетіти до 150-160 км. Такі обмеження в компанії пояснюють ємністю заряду акумуляторів, встановлених на борту літака. У космічному агентстві тестують вже 4 модифікацію літака. Попередні модифікації відрізняються кількістю гвинтових двигунів, потужністю, а також швидкістю.

Зараз у NASA працюють над остаточною версією зовнішнього вигляду електролітака, а також проводять льотні випробування розробки. Тестування проходить на невисокій напрузі, поступово запускаються системи літака і перевіряється ефективність роботи ПЗ, а також двигунів при таких умовах.

Про терміни виходу на споживчий або комерційний ринок інформації немає. Все залежатиме від успішності випробувань. Про це пише Hypebeast.

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