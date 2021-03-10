NASA представила первый электросамолет для перевозки пассажиров (видео)

В самолете используется 14 винтовых двигателей и аккумуляторы, которые позволят самолету пролетать до 160 км на одном заряде.

Космическое агентство NASA представило самолет полностью на электрической установке. Об этом сообщается на сайте NASA.

Электросамолет X-57 Maxwell разрабатывается для продвижения стандартов сертификации электрических самолетов. В самолете используют 14 винтовых двигателей. 12 из них получают питание от аккумуляторов. Все 14 двигателей работают лишь при наборе высоты, остальные двигатели могут включаться в определенные моменты полета.

Предназначение X-57 — недлительные рейсы с малым количеством пассажиров. На одном заряде самолет способен пролететь до 150-160 км. Такие ограничения в компании объясняют емкостью заряда аккумуляторов, установленных на борту самолета. В космическом агентстве тестируют уже 4 модификацию самолета. Предыдущие модификации отличаются количеством винтовых двигателей, мощностью, а также скоростью.

На данный момент в NASA работают над окончательной версией внешнего вида электросамолета, а также проводят летные испытания разработки. Тестирование проходит на невысоком напряжении, постепенно запускаются системы самолета и проверяется эффективность работы ПО, а также двигателей при таких условиях.

О сроках выхода на потребительский или коммерческий рынок информации нет. Все будет зависеть от успешности испытаний. Об этом пишет Hypebeast.

Напомним, НАСА и SpaceX выяснили причину аварии затонувшей ракеты Falcon 9. Также NASA опубликовала фото недели с Марса, снятым марсоходом Perseverance.