Марсоход Perseverance на Красной планете: в NASA показали фото недели

Фотография была выбрана с помощью публичного голосования.

Марсоход Perseverance продолжает присылать на Землю фотографии Марса, сообщается на сайте NASA.

Одна из фотографий была выбрана публичным голосованием, как "Снимок надели" (21-27 февраля 2021 года) пребывания марсохода на Красной планете.

Perseverance получил эту фотографию, используя камеру Left Mastcam-Z camera.

Mastcam-Z — это пара камер, расположенных высоко на мачте марсохода.

Кандидатами на номинацию были и другие снимки марсохода, но не набрали достаточно голосов.

Perseverance также оснащен усовершенствованным набором научных инструментов для сбора информации об атмосфере Марса и геологии планеты. К К примеру, камеру High Resolution Imaging Experiment установили высоко на мачте марсохода и она помогает аппарату во время его передвижения.

Ранее космическое агентство NASA опубликовало записи с микрофонов аппарата Perseverance, который находится на Марсе.

Интернет-сыщики утверждают, что расшифровали скрытое сообщение, закодированное на парашюте марсохода NASA Perseverance.

Энтузиасты говорят, что фраза "Осмеливайтесь на великие дела" – девиз Лаборатории реактивного движения NASA, была зашифрована на парашюте в виде рисунка, который можно перевести в буквы с помощью двоичного кода.

Напомним, Фокус сообщал, что новое исследование показывает, что трение между частицами пыли на Марсе может вызывать электрические разряды. Появляющиеся искры на Красной планете скромные родственники молний на Земле и не представляют угрозу ни для марсоходов, ни для будущих поселенцев.