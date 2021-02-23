NASA опубликовало звуки с поверхности Марса (аудио)

Космическое агентство показало записи с микрофона марсохода Perseverance, сделанные на Красной планете.

Космическое агентство NASA опубликовало записи с микрофонов аппарата Perseverance, который находится на Марсе. Об этом сообщает NASA в Twitter.

В агентстве посоветовали слушать аудиозапись в наушниках.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — сообщили на странице в соцсети марсохода.

Ранее космическое агентство NASA провела онлайн-презентацию, на которой показала видео приземления марсохода на поверхность Марса. На видео показали момент открытия парашюта модуля, а также первые кадры марсианской поверхности. Представители NASA заявили, что приземление ровера прошло, как и планировалось. Единственное, чего не удалось сделать, так это записать звук во время приземления.

Perseverance покинул Землю в конце июля 2020 года. 18 января он совершил успешную посадку на Марсе. Уже вскоре на Земле получили первые фото Красной планеты. Главная цель миссии этого марсохода – астробиологические исследования, включая поиск признаков древней микробной жизни. Кроме того, он будет исследовать геологию Марса, его климат, чтобы в дальнейшем ученые собрали как можно больше информации в рамках подготовки к полету на эту планету человека. За Perseverance внимательно следят инженеры и ученые из Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии.