NASA опублікувало звуки з поверхні Марса (аудіо)

Космічне агентство показало записи з мікрофона марсоходу Perseverance, зроблені на Червоній планеті.

Космічне агентство NASA опублікувало записи з мікрофонів апарату Perseverance, який перебуває на Марсі. Про це повідомляє NASA у Twitter.

В агентстві порадили слухати аудіозапис у навушниках.

"Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники і послухайте перші звуки, записані одним з моїх мікрофонів", — повідомили на сторінці в соцмережі марсоходу.

Раніше космічне агентство NASA провело онлайн-презентацію, на якій показали відео приземлення марсоходу на поверхню Марса. На відео показали момент відкриття парашута модуля, а також перші кадри марсіанської поверхні. Представники NASA заявили, що приземлення ровера пройшло, як і планувалося. Єдине, чого не вдалося зробити, то це записати звук під час приземлення.

Perseverance покинув Землю в кінці липня 2020 року. 18 січня він здійснив успішну посадку на Марсі. Уже незабаром на Землі отримали перші фото Червоної планети. Головна мета місії цього марсохода — астробіологічні дослідження, включаючи пошук ознак давнього мікробного життя. Крім того, він буде досліджувати геологію Марса, його клімат, щоб у подальшому вчені зібрали якомога більше інформації в рамках підготовки до польоту на цю планету людини. За Perseverance уважно стежать інженери і вчені з Лабораторії реактивного руху агентства в Південній Каліфорнії.