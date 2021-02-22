В NASA показали, как Perseverance приземлялся на Марс (видео)

На кадрах видны момент открытия парашютов, внешний вид марсохода, а также пыль, которая окутала его во время посадки.

Космическое агенство NASA провела онлайн-презентацию, на которой показала видео приземления марсохода на поверхность Марса.

На видео показали момент открытия парашюта модуля, а также первые кадры марсианской поверхности. Представители NASA заявили, что приземление ровера прошло, как и планировалось. Единственное, чего не удалось сделать, так это записать звук во время приземления.

"Это видео спуска Perseverance самое близкое к посадке на Марс, которое вы можете сделать ненадевая скафанд", — заявил помощник администратора NASA Томас Зурбухен.

Perseverance приземлялся со скоростью 2,6 километра в секунду, его удалось замедлить до такой скорости благодаря парашютной системе.

Фото: Скриншот

Цель миссии — исследование и поиск микробной жизни, изучение геологиии планеты и его климат.

"Мы установили систему камер на космический корабль не только для того, чтобы получить возможность лучше понять характеристики нашего корабля о время входа в атмосферу, спуска и посадки, но и также потому, что мы хотели взять с собой публику в поездку на всю жизнь", — заявил ведущий инженер Дэйв Груэл.

Напомним, вчера NASA опубликовали первое видео с поверхности Марса, а марсоход успешно приземлился на планету 18 февраля.

Фокус разбирался, чем дальше займется марсоход на Красной планете.