NASA показало первое цветное видео с Марса

На кадрах можно не только увидеть поверхность планеты, но и услышать звуки.

Марсоход Perseverance, который после преодоления 471 млн км опустился на поверхность Марса в кратере Джезеро, прислал на Землю не только первые фото, но и видео, сделанное на Красной планете.

По информации NASA, Perseverance, оснащенный несколькими камерами и микрофонами, является первым марсоходом, который запечатлел виды и звуки приземления на Марс. Его посадка состоялась состоялась почти через 45 лет после того, как первый марсоход NASA «Викинг-1» достиг планеты во второй половине 70-ых годов.

Главная цель миссии этого марсохода – астробиологические исследования, включая поиск признаков древней микробной жизни. Кроме того, он будет исследовать геологию Марса, его климат, чтобы в дальнейшем ученые собрали как можно больше информации в рамках подготовки к полету на эту планету человека. За Perseverance внимательно следят инженеры и ученые из Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии.

В ближайшие дни ученые будут изучать системные данные марсохода, обновлять его программное обеспечение и начинать тестирование различных инструментов. В следующие недели Perseverance протестирует свою роботизированную руку и совершит первую короткую поездку. Отбор грунта и изучение местности планируется начать через пару месяцев. Вся фаза настройки продлится около 90 марсианских дней (около 148 земных дней).

Напомним, аппарат Perseverance покинул Землю в конце июля 2020 года. 18 января он совершил успешную посадку на Марсе. Уже вскоре на Земле получили первые фото Красной планеты.