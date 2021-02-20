NASA показало перше кольорове відео з Марса

На кадрах можна не тільки побачити поверхню планети, але й почути звуки.

Марсохід Perseverance, який після подолання 471 млн. км опустився на поверхню Марса в кратері Джезеро, надіслав на Землю не тільки перші фото, але і відео, зроблене на Червоній планеті.

За інформацією NASA, Perseverance, оснащений декількома камерами і мікрофонами, є першим марсоходом, який зафіксував види і звуки приземлення на Марс. Його посадка відбулася відбулася майже через 45 років після того, як перший марсохід NASA "Вікінг-1" досяг планети у другій половині 70-их років.

Головна мета місії цього марсохода — астробіологічні дослідження, включаючи пошук ознак древнього мікробного життя. Крім того, він буде вивчати геологію Марса, його клімат, щоб у подальшому вчені зібрали якомога більше інформації в рамках підготовки до польоту на цю планету людини. За Perseverance уважно стежать інженери і вчені з Лабораторії реактивного руху агентства в Південній Каліфорнії.

У найближчі дні науковці вивчатимуть системні дані марсохода, оновлюватимуть його програмне забезпечення і починатимуть тестування різних інструментів. У наступні тижні Perseverance протестує свою роботизовану руку і зробить першу коротку поїздку. Відбір грунту і вивчення місцевості планується почати через пару місяців. Вся фаза налаштування триватиме близько 90 марсіанських днів (майже 148 земних днів).

Нагадаємо, апарат Perseverance покинув Землю в кінці липня 2020 року. 18 січня він здійснив успішну посадку на Марсі. Вже незабаром на Землі отримали перші фото Червоної планети.