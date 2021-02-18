Марсоход NASA Perseverance успешно сел на Марсе и сделал первое фото

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут.

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил успешную посадку в северном полушарии Марса после почти 7-месячного путешествия.

Посадка марсохода Perseverance транслировалась в YouTube.

Отмечается, что марсоход NASA, который покинул Землю в конце июля 2020 года, сегодня, 18 февраля, в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды.

Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут.

После успешной посадки марсоход прислал NASA первые изображения с поверхности Марса. Космическое агентство опубликовало изображения на своей странице в Twitter.

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[ + – ] Первое фото Perseverance с места посадки

Миссию запустили при помощи ракеты-носителя Atlas V 541 с пусковой площадки SLC-41 мыса Канаверал во Флориде в июле прошлого года. Главная задача марсохода – поиск на Красной планете следов бактериальной жизни.

Напомним, космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало первый снимок Марса, сделанный зондом "Аль-Амаль". Миссия ОАЭ достигла Марса 9 февраля. Космический аппарат будет вращать вокруг Красной планеты в течение полного марсианского года, что составляет около двух земных лет. Зонд сосредоточиться на изучении непростой марсианской атмосферы.