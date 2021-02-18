Марсоход NASA Perseverance совершает посадку на Марс (трансляция)

Посадка запланирована на 20:55 по Гринвичу (01:00 19 февраля по киевскому времени).

Американское космическое агентство NASA сегодня, 18 февраля, планирует высадить на Марс новый марсоход Perseverance (рус. – настойчивость, упорство).

Трансляцию ведет YouTube-канал NASA.

Посадка запланирована на 20:55 по Гринвичу (01:00 19 февраля по киевскому времени).

Касание марсианской поверхности можно будет наблюдать с опозданием на три с небольшим минуты, за которые сигнал с Марса достигает Земли.

Главная задача марсохода – поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Perseverance должен "сесть" в кратере Езеро, где, как считают ученые, миллиарды лет назад было озеро, и могла существовать жизнь.

Вместе с марсоходом на планету приземлится роботизированный вертолет-разведчик Ingenuity. NASA планирует провести несколько испытательных полетов в течение 30 дней после приземления аппарата.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Напомним, космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало первый снимок Марса, сделанный зондом "Аль-Амаль". Миссия ОАЭ достигла Марса 9 февраля. Космический аппарат будет вращать вокруг Красной планеты в течение полного марсианского года, что составляет около двух земных лет. Зонд сосредоточиться на изучении непростой марсианской атмосферы.

Также, китайский аппарат Tianwen-1 вышел на орбиту Марса 10 февраля и за 5 дней до этого поделился своей первой фотографией Красной планеты.