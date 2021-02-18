Марсохід NASA Perseverance здійснює посадку на Марс (трансляція)

Посадка запланована на 20:55 за Гринвічем (1:00 19 лютого по київським часом).

Американське космічне агентство NASA сьогодні, 18 лютого, планує висадити на Марс новий марсохід Perseverance (укр. — наполегливість, завзятість).

Трансляцію проводить YouTube-канал NASA.

Посадка запланована на 20:55 за Гринвічем (1:00 19 лютого по київським часом).

Дотик марсіанської поверхні можна буде спостерігати із запізненням на три з невеликим хвилини, за які сигнал з Марса досягає Землі.

Головне завдання марсохода — пошук на Червоній планеті слідів бактеріального життя. Perseverance повинен "сісти" в кратері Езеро, де, як вважають вчені, мільярди років тому було озеро, і могло існувати життя.

Разом з марсоходом на планету приземлиться роботизований вертоліт-розвідник Ingenuity. NASA планує провести кілька випробувальних польотів протягом 30 днів після приземлення апарату.

В NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом в дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

[ + – ]

Нагадаємо, космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів опублікувало перший знімок Марса, зроблений зондом "Аль-Амаль". Місія ОАЕ досягла Марса 9 лютого. Космічний апарат обертатиметься навколо Червоної планети протягом повного марсіанського року, що становить близько двох земних років. Зонд зосередитися на вивченні непростої марсіанської атмосфери.

Також, китайський апарат Tianwen-1 вийшов на орбіту Марса 10 лютого і за 5 днів до цього поділився своєю першою фотографією Червоної планети.