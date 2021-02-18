Марсохід NASA Perseverance успішно сів на Марсі і зробив перше фото

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин.

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance здійснив успішну посадку в північній півкулі Марсу після майже 7-місячної подорожі.

Посадка марсохода Perseverance транслювалася в YouTube.

Зазначається, що марсохід NASA, який покинув Землю в кінці липня 2020 року, сьогодні, 18 лютого, о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в кратер Езеро на західній околиці рівнини Ісіди.

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів і досяг центру управління польотами NASA на Землі о 22:55.

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин.

Після успішної посадки марсохід надіслав NASA перші зображення з поверхні Марса. Космічне агентство опублікувало зображення на своїй сторінці в Twitter.

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[ + – ] Перше фото Perseverance з місця посадки

Місію запустили за допомогою ракети-носія Atlas V 541 з пускового майданчика SLC-41 мису Канаверал у Флориді в липні минулого року. Головне завдання марсоходу — пошук на Червоній планеті слідів бактеріального життя.

Нагадаємо, космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів опублікувало перший знімок Марса, зроблений зондом "Аль-Амаль". Місія ОАЕ досягла Марса 9 лютого. Космічний апарат обертатиметься навколо Червоної планети протягом повного марсіанського року, що становить близько двох земних років. Зонд зосередився на вивченні непростої марсіанської атмосфери.