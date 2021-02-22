У NASA показали, як Perseverance приземлявся на Марс (відео)

На кадрах видно момент відкриття парашутів, зовнішній вигляд марсоходу, а також пил, який огорнув його під час посадки.

Космічне агенство NASA провело онлайн-презентацію, на якій показала відео приземлення марсоходу на поверхню Марса.

На відео показали момент відкриття парашута, а також перші кадри марсіанської поверхні. Представники NASA заявили, що приземлення ровера пройшло, як і планувалося. Єдине, чого не вдалося зробити, то це записати звук під час приземлення.

"Це відео спуску Perseverance найближче до посадки на Марс, яке ви можете зробити, надягаючи скафандр", — заявив помічник адміністратора NASA Томас Зурбухен.

Perseverance приземлявся зі швидкістю 2,6 кілометри в секунду, його вдалося сповільнити до такої швидкості завдяки парашутній системі.

Фото: Скриншот

Мета місії — дослідження та пошук мікробного життя, вивчення геології планети і її клімат.

"Ми встановили систему камер на космічний корабель не тільки для того, щоб отримати можливість краще зрозуміти характеристики нашого корабля про час входу в атмосферу, спуску і посадки, а й також тому, що ми хотіли взяти із собою публіку в поїздку на все життя", — заявив провідний інженер Дейв Груел.

Нагадаємо: вчора NASA опублікували перше відео з поверхні Марса, а марсохід успішно приземлився на планету 18 лютого.

Фокус розбирався, чим далі займеться марсохід на Червоній планеті.