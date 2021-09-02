Новый скандал вокруг крипты: основатель биржи BitConnect обвинен в мошенничестве на $2 млрд

Американские власти всерьез взялись за афериста Сатиша Кумбхани, но пока что найти его не удалось.

На днях регулятор ценных бумаг США подал в суд на основателя ныне несуществующей платформы обмена криптовалют BitConnect. Чиновники полагают, что он сыграл не последнюю роль в мошеннической схеме, благодаря которой тысячи инвесторов лишились своих денег. Общая сумма потерь составила $2 млрд.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает reuters.com.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя BitConnect Сатиша Кумбхани, гражданина Индии, во лжи касательно того, что BitConnect способна приносить прибыль, и в нарушении ряда законов, разработанных для защиты инвесторов.

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена SEC также обвинила промоутера Гленна Аркаро и его фирму Future Money Ltd в получении более $24 млн в виде "реферальных комиссий" мошенническим способом. Данная компания, как известно, была главным промоутером BitConnect в США. В среду Аркаро признал себя виновным. Суд над ним состоится 15 ноября.

"Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам направлен на наложение штрафов и возмещение доходов, полученных незаконным путем", — отмечает СМИ.

Компания BitConnect, основанная в 2016 году, создала цифровой токен под названием BitConnect Coin, который можно было обменять на биткойн. Как рассказали в SEC инвесторов, вложившимся в "программу кредитования" BitConnect, заверили в том, что "торговый бот", используя BitConnect, сможет генерировать доходность 40% в месяц. Это был обман, но люди поверили, потому как получили фиктивную прибыль — 3,700% годовых. Но это все было обманом. Регулятор заявил, что инвесторы потеряли большую часть своих денег после того, как цена BitConnect Coin упала на 92% 16 января 2018 года.

Прокуроры отметили, что BitConnect использовала "схему Понци из учебника", выплачивая ранним инвесторам деньги новых инвесторов.

По данным издания, 35-летний Кумбхани жил в Сурате, Индия, но его местонахождение на данный момент неизвестно, а 44-летний Аркаро живет в Лос-Анджелесе и зарегистрировал Future Money в Гонконге. Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом.

28 мая SEC подала в суд на других промоутеров BitConnect. Согласно судебным решениям, два промоутера, Майкл Нобл и Джошуа Джеппесен, должны выплатить более $3,5 млн и 190 биткойнов. Остальные три промоутера не отреагировали на иски.

Ранее мы сообщали о том, как можно определить, стоит ли вкладываться в новый крипто-проект, и не пытаются ли вас обмануть.