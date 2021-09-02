Новий скандал навколо крипти: засновник біржі BitConnect звинувачений e шахрайстві на $2 млрд

Американська влада всерйоз взялася за афериста Сатіша Кумбхані, але поки що знайти його не вдалося.

Днями регулятор цінних паперів США подав до суду на засновника нині неіснуючої платформи обміну криптовалюти BitConnect. Чиновники вважають, що він зіграв не останню роль у шахрайській схемі, завдяки якій тисячі інвесторів втратили свої гроші. Загальна сума втрат склала $2 млрд.

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Про це повідомляє reuters.com.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника BitConnect Сатіша Кумбхані, громадянина Індії, у брехні щодо того, що BitConnect здатна приносити прибуток, і в порушенні низки законів, розроблених для захисту інвесторів.

У позові, поданому до федерального суду Мангеттена SEC також звинуватила промоутера Гленна Аркаро і його фірму Future Money Ltd в отриманні більш $24 млн у вигляді "реферальних комісій" шахрайським способом. Ця компанія, як відомо, була головним промоутером BitConnect у США. У середу Аркаро визнав себе винним. Суд над ним відбудеться 15 листопада.

"Позов Комісії з цінних паперів і бірж спрямований на накладення штрафів і відшкодування доходів, отриманих незаконним шляхом", — зазначає ЗМІ.

Компанія BitConnect, заснована в 2016 році, створила цифровий токен під назвою BitConnect Coin, який можна було обміняти на біткоїн. Як розповіли в SEC, інвесторів, які вклалися в "програму кредитування" BitConnect, запевнили в тому, що "торговий бот", використовуючи BitConnect, зможе генерувати прибутковість 40% на місяць. Це був обман, але люди повірили, бо отримали фіктивний прибуток — 3,700% річних. Але це все було обманом. Регулятор заявив, що інвестори втратили більшу частину своїх грошей після того, як ціна BitConnect Coin впала на 92% 16 січня 2018 року.

Прокурори відзначили, що BitConnect використовувала "схему Понці з підручника", виплачуючи раннім інвесторам гроші нових інвесторів.

За даними видання, 35-річний Кумбхані жив у Сураті, Індія, але його місцезнаходження наразі невідоме, а 44-річний Аркаро живе в Лос-Анджелесі і зареєстрував Future Money в Гонконзі. Спроби знайти Кумбхані не увінчалися успіхом.

28 травня SEC подала в суд на інших промоутерів BitConnect. Згідно з судовими рішеннями, два промоутери, Майкл Нобл і Джошуа Джеппесен, повинні виплатити більше $3,5 млн і 190 біткоїнов. Решта три промоутери не відреагували на позови.

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