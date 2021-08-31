Торгівля фантиками: як відрізнити прибутковий криптовалютний проект від фінансової піраміди

Інвесторам варто звертати увагу на ліквідність, торгові операції і програмне забезпечення, щоб не нарватися на шахраїв.

Фінансові піраміди дуже часто маскуються під криптовалютні проекти, обманюючи інвесторів і крадучи гроші. Аналітики "РБК" озвучили ознаки, за якими можна легко визначити криптозлодіїв.

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Нещодавно Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на біткоїні. За даними аналітичної фірми Chainalysis, у 2020 році інвестори отримали близько $400 млн доларів прибутку. У той же час, до 99% усіх криптовалютних проектів спочатку є шахрайством — розповів "КП в Україні" експерт Олександр Кузьменко.

"На ринку криптовалюти неможливі стабільні відсотки. Один місяць може дати дохід +215,5%, а наступного видати відразу -56%. Тому всі пропозиції про стабільний дохід, швидше за все, обман", — пояснив він.

На щастя, є ряд ключових моментів, які видають шахраїв. Щоб не попастися на їхню вудку, необхідно перед відправленням грошей перевірити, як працює система.

Вихід на ринок

Якщо у фінансової піраміди немає вільного виходу на криптовалютну біржу, то вона точно пропонує нічого не варті "фантики". Найкраще, щоб токен був представлений на кількох великих майданчиках, таких як Binance, Coinbase і Curency. Коли криптовалюта котирується тільки на сайті розробника, то не має ніякої цінності, а значить — усі інвестиції пропадуть.

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Ліквідність

Але і наявність токена на біржі ще не означає, що він має хоч якусь цінність. Експерти радять перевірити історію операцій у "біржовій склянці" — так називається таблиця заявок на покупку або продаж активів. Справжня криптовалюта повинна торгуватися на декількох біржах, нехай і за низькою ціною, але в більших обсягах. Якщо ж один або кілька майданчиків закриються, ліквідність на інших збережеться.

Крім того, у фальшивих криптовалют немає реального застосування, тоді як робочі токени отримують безліч функцій. Дехто використовують, щоб голосувати з питань розвитку проекту, інші ж є платіжним засобом у відеоіграх. Фокус уже повідомляв, на що можна витратити біткоїни в Україні.

Обіцяний прибуток

Шахраї залучають довірливих користувачів високими відсотками і швидким отриманням прибутку. Реальні криптовалюти ніколи не обіцяють величезних доходів і фіксованих відсотків, оскільки успіх інвестиції залежить від ситуацію на ринку. Навіть найбільші токени, такі як Bitcoin і Ethereum, можуть раптово подешевшати і принести збитки інвесторам.

Варто згадати токени надання ліквідності (LP tokens) на децентралізованих фінансових платформах (DeFi), власники яких можуть отримати сотні готових відсотків у кулі ліквідності в парах з дрібними криптовалютами. Частка в такому випадку напряму залежить від комісій при торгівлі всередині іншої пари на біржі.

Програмне забезпечення

Як правило, у фінансових пірамід не буває власного софту, який дозволяє виводити кошти на сторонні гаманці. У той же час, шахраї намагаються завоювати довіру користувачів за допомогою власних десктоп-гаманців і браузерних дозволів, які надають змогу переміщати вкладення на гаманці інших розробників.

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Активна спільнота

Навколо перспективних криптовалют виникають великі дискусії: холдери, майнери й експерти обговорюють переваги, недоліки, курс, останні новини, оновлення тощо. Одним з прикладів може послужити Solana — молода криптовалюта, яка нещодавно викликала ажіотаж. Деякі експерти навіть назвали її "приймачем Ethereum". А піраміди зазвичай створюють форуми і телеграм-канали, щоб показувати активність, проте там немає живого обговорення. Повідомлення з критикою і конкретними питаннями іноді просто видаляються або отримують штамповані відповіді.

Реферальна система

Піраміди зацікавлені в тому, щоб їхні жертви заманювали нових жертв, тому вони обіцяють великі бонуси за запрошення людей у систему. Справжні криптовалютні проекти також можуть заохочувати приведення рефералів, проте ведуть політику не так агресивно і нав'язливо.

Способи просування

Джерела, які просувають проект, можуть багато сказати про його призначення. Якщо токен рекламує великий сайт або канал з хорошою репутацією, то ймовірність шахрайства набагато менша — ресурс просто не захоче псувати імідж і втрачати аудиторію через сумнівну схему. З іншого боку, не можна довіряти непопулярним Telegram-каналам і спаму в електронній пошті.

Та ж історія з людьми. Шахраї розповідають казки про великі доходи і відсутність ризиків, аналітик же обов'язково розповість про можливі ризики, які існують за будь-яких інвестицій. Не варто забувати про реферальні системи, згадані вище, один з її учасників може просто залучати нових людей заради бонусів.

Раніше писали, що Джек Дорсі збирається створити власну децентралізовану біржу, оскільки вважає біткоїн "національною валютою інтернету".

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